Diputado Agustín Alonso demandará a Gobernador por injurias

El diputado local Agustín Alonso Gutiérrez aseguró que emprenderá acciones legales contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por las acusaciones falsas que hizo en su contra.

Comentó que una constante del mandatario estatal es mentir: "Odio enfrentarnos unos con otros, y lo que dice de mí, afortunadamente no hay alguien que me señale, no conozco ninguna denuncia de despojo, no tenemos ninguna persona que me esté señalando sobre un delito que dice que cometí".

Alonso Gutiérrez dijo tener la conciencia tranquila y agregó que el patrimonio con el que cuenta se lo heredaron sus abuelos y sus padres: "Y no necesito robar algo a alguien, tengo suficiente para mi persona, para mis hijas, para mi familia, sigo viviendo donde mismo, yo no me voy a ir del este estado".

Aseguró que no le quedó mal a la sociedad de Yautepec y prueba de ello es que le dieron su voto de confianza en más de una ocasión, lo cual dijo no es obra de la casualidad.

Alonso Gutiérrez indicó que no tenía pensado emprender acciones legales en contra del mandatario estatal, pero lo reconsideró y estará solicitando a sus abogados iniciar acciones legales en contra de las calumnias.

Finalmente, el diputado local indicó que las acciones legales las presentará de manera formal y demostrará que son mentiras lo que el Gobernador habló en su contra.