Juicio político, parte de una conspiración: Cuauhtémoc Blanco

Diputados integrantes del denominado “G-15”, aspirantes a candidatos a gobernador, el exgobernador Graco Ramírez e incluso Uriel Carmona Gándara fiscal de justicia en Morelos, estarían detrás del juicio político y la "guerra" en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Blanco Bravo manifestó que tuvo conocimiento de una supuesta reunión en la que participaron congresistas como Francisco Erick Sánchez Zavala y Agustín Alonso, el aspirante a candidato a la gubernatura Rabindranath Salazar Solorio, los abogados integrantes de la denominada Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México y Uriel Carmona.

“Yo siempre he dicho que el nada debe nada teme, sé que tuvieron una reunión entre diputados, y me parece que ahí estuvo también el fiscal (Uriel Carmona), hasta dicen que hay grabaciones eh, no lo sé, pero voy a investigar”, mencionó Blanco Bravo.

El pasado jueves 15 de junio, a través de redes sociales el titular del ejecutivo estatal informó sobre una campaña de desprestigio en su contra para, presuntamente, entorpecer el proceso electoral del año 2024.

El Gobernador señaló que no sólo es el juicio político pues habrá más embestidas en contra de su gobierno y ante esto, así se defendió: “Y las que faltan, hay gente mala, gente mal intencionada, gente que quiere desprestigiar a mi gobierno, y pregúnteles a los presidentes municipales si se les ha apoyado a todos o no”, agregó.

Asimismo, comentó que hay “fuego amigo”, pues incluso desde Morena se está orquestando esta campaña en su contra que comenzó con la promoción de este juicio político con personajes como Rabin, quien busca ser el candidato a gobernador, pero también por parte de las legisladoras Paola Cruz, Macrina Vallejo y Alejandro Bermúdez quienes se sumaron al denominado “G-15”.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco acusa ser víctima de campaña negra por parte de diputados locales, aspirantes a candidatos a gobernador de #Morelos e incluso el fiscal general, Uriel Carmona

También alertó la intervención del exmandatario Graco Ramírez en esta campaña “negra” en su contra.

“Nada más le digo a la gente que tenga cuidado, que ellos tomen la decisión para el 24, que como siempre lo he dicho yo no me meto, yo no me voy a meter porque no soy así, como he dicho, que gane el mejor”, expresó.

Finalmente, en este mensaje dirigido a las y los morelenses hizo un llamado para que hicieran memoria quién endeudó a la entidad con dos mil o tres mil millones de pesos.

“Perdón si les duele a las personas que les estoy diciendo pues es la realidad”, indicó.