Cualquier ciudadano podría relevar a Cuauhtémoc Blanco: Sánchez Zavala

Cualquier ciudadano morelense o incluso algún diputado local pueden relevar al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en caso de que solicite la licencia para separarse del cargo y busque otro de elección popular, comentó Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la mesa directiva del Congreso Local.

“Puede ser cualquier ciudadano morelense, incluso los diputados, como ocurrió en el estado de Puebla, no lo sabemos, esos supuestos todavía no son algo de lo que se está hablando en el Congreso porque no hay nada real, no amerita el tema que se esté tratando en ese momento en el Congreso”, dijo.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, @Paco_Sanchez_Z señaló que esperará los tiempos electorales para determinar si participará en las elecciones del 2024

En la sesión ordinaria celebrada este 20 de junio se dio cuenta en el pleno sobre la solicitud de juicio político que presentaron diversas agrupaciones de abogados, por lo que, fue turnada a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado para su respectivo análisis.

El pasado 15 de junio los representantes de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México, y la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Luis Ignacio Reyes Andraca y Alexis Jair Velasco, respectivamente, acudieron al Congreso del Estado a ratificar la denuncia de juicio político en contra el Gobernador del estado.

Ahora la Junta Política y de Gobierno será la que admita la solicitud de acuerdo con los requisitos que estipula la ley.

En caso de ser admitida, tendrá la Junta Política y de Gobierno que empezar a recibir las pruebas para el desahogo del procedimiento.