'Quieren desestabilizar al Poder Judicial': Jorge Gamboa Olea

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea indicó que hay personas interesadas en desestabilizar al Poder Judicial porque no ha respondido a sus “caprichos”.

“Hay intereses de querer desestabilizar al Poder Judicial, hay intereses, si ustedes observan cada una de las voces críticas pues tienen un tema de intereses e incluso litigios personales que llevan en los tribunales”, manifestó.

Esto, luego de los señalamientos públicos en contra de su ratificación al frente del TSJ por dos años, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hay intereses, hay cuestiones que yo no he permitido y no he accedido y eso incomoda de repente”, indicó.

Aunque no señaló directamente los nombres de los actores se limitó a decir que son aquellos: “A quienes yo no le he podido ser útil, a quien no le he podido dar entrada a los caprichos que se han estado generando al interior del Poder Judicial”.

Esto, a un día de presentar su segundo informe el viernes 17 de mayo, sobre el cual señaló que “los resultados ahí están y antes no se hacía un ejercicio transparente del manejo de los recursos”.

Luis Jorge Gamboa, presidente del TSJ, indicó que existen personas que buscan apoderarse del Poder Judicial en Morelos



Sin revelar los nombres, Gamboa Olea, dijo que esto es porque no ha obedecido a ciertos intereses



Entre los pendientes que tiene el TSJ están la digitalización, el tema oralidad, civil y familiar, especialización de las salas, entre otros. Gamboa Olea está en el ojo público luego desde un presunto escándalo sexual en julio del 2023, por el cual la Comisión de Derechos Humanos Morelos (CDHM) comenzó a investigarlo por presunto acoso laboral. Asimismo, el pleno estuvo a punto de solicitar su remoción en la presidencia, situación que luego evitó con un amparo.