Diputado Alonso amenaza a secretarios de estado: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo lamentó que el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso Gutiérrez diga que se detectaron irregularidades en las auditorías que se están realizando a entes de la administración estatal, cuando aún no se entrega toda la información solicitada.

También el titular de la Comisión de Agua (Ceagua), Jaime Juárez López lamentó que Alonso Gutiérrez quiera sorprender a la población con información falsa sobre la auditoría que se mandó a realizar a diferentes entes de la administración pública.

"El diputado Agustín Alonso salió a decir que había noticias terribles para los morelenses, derivado de las auditorías especiales que se están realizando a áreas estatales, es triste que se quiera sorprender a la sociedad, porque no entiendo cómo puede decir esto, sino que se ha empezado con la revisión de la documentación que nos ha solicitado, apenas se van a entregar al Congreso del Estado, que tendrá que remitir a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización".

En ese sentido, dijo que es grave faltar a la verdad y mentirle al pueblo de Morelos, "lo que se muestra es un afán persecutorio de utilizar un órgano fiscalizador autónomo para golpear a los funcionarios públicos".

Al respecto, Blanco Bravo dijo no tenerle miedo al legislador: "Es lamentable que se ponga a hacer ese tipo de declaración sin ni siquiera hacer una revisión, es un tema delicado. El diputado, todo mundo sabe todo de qué pie cojea, sabemos lo que ha hecho, a mí no me va a espantar como espanta a los otros diputados".

El Gobernador dijo que el que nada debe nada teme, por ello los secretarios de estado están colaborando con lo que se pide.