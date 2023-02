Convocan a ciudadanos a rescatar al SAPAC

A través de redes sociales, Vera Sisniega Aspe convocó a la ciudadanía a pagar una cuota extraordinaria para saldar el adeudo histórico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

La propuesta obtuvo opiniones divididas por parte de los usuarios del SAPAC, algunos apoyaron la iniciativa como Jesus Rodríguez, quien mencionó que el costo beneficio es positivo, otros más, dijeron apoyar la propuesta siempre y cuando el suministro de agua sea suspendido a quiénes tienen adeudos.

Sobre el tema, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado llamó a la ciudadanía que quiera apoyar con recursos y material para la rehabilitación de algunas tuberías y obras del SAPAC, a hacerlo; pues para el ayuntamiento recibir ayuda será un alivio que permitirá mejorar la ciudad.

"A veces SAPAC no tiene recurso o el material disponible y pide a los vecinos que cooperen para poder adquirirlo y hacer la reparación indispensable, esto es normal, yo creo que ninguno de los que vivimos en un municipio somos ajenos de nuestra corresponsabilidad con las autoridades, y hoy también aprovecho para agradecer a toda esa gente que se manifestó en redes sociales señalando conveniente hacer una aportación adicional a SAPAC, para resolver el problema", explicó Urióstegui Salgado.

El munícipe explicó que no es necesario recurrir a donaciones de los usuarios para cubrir el pago de adeudo, pero sí están dispuestos a recibir ayuda con el material para diferentes obras.

Para finalizar, refirió que si alguien desea aportar recursos económicos, puede organizar una colecta entre vecinos y aportar el material para reparar fugas. La aportación no es obligatoria.

“Pueden organizarse y decir, somos 10 y vamos a comprar 20 metros de tubo, coples, válvulas y donarlo en especie, no necesariamente en dinero… La gente lo propone y desde luego reconozco el esfuerzo de la gente y no les digo que no, al contrario; mucha gente nos ha donado herramienta… No lo hacen público, pero eso nos ayuda a mejorar nuestro servicio”, concluyó.

Mientras tanto, continuarán el análisis de los aspectos técnicos y financieros del SAPAC, para mejorar sus finanzas y evitar una nueva crisis.









