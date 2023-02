Comuneros se adueñan de pozos de agua en Chamilpa

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Chamilpa, Obdulio Rivera Navarro dio un ultimátum al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) para dar solución a la problemática con el pozo de agua uno, que se encuentra en la zona y que suministra a varias colonias del poblado. Advirtió que, de lo contrario buscarán tomar el control de los cuatro pozos que existen en Chamilpa, para que sean ellos quiénes se encarguen del mantenimiento y de los pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Ahorita está tomando ya la situación Bienes Comunales... haciendo a un lado a la ayudantía, que no están dando el respaldo, pero estamos tomando las riendas porque somos los dueños de la tierra y de los pozos”, expresó Rivera Navarro.

Los habitantes de Chamilpa señalaron que por la tarde del 22 de febrero, cuando los colaboradores de la paraestatal iban a subir las cuchillas para reactivar el pozo uno, la bomba se quemó. Dejando sin servicio nuevamente al poblado, por lo cual, decidieron cerrar por tercer día consecutivo la entrada y salida de Cuernavaca por la glorieta de Paloma de la Paz.

El presidente de Bienes Comunales de Chamilpa, dio un ultimátum al Sapac para resolver la problemática de falta de agua en el poblado, de lo contrario comenzarán a tomar el control de los siete pozos que hay en la zona, su mantenimiento y pagos a la CFE

El edil de Cuernavaca niega la petición

Una vez que las autoridades de la ayudantía de Chamilpa manifestaron su advertencia; el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado fue cuestionado sobre qué tan factible era que terceros administren los pozos, a lo que respondió que jurídicamente puede suceder, sin embargo, económicamente no. Reiteró que la decisión debe de ser responsable y bien fundamentada.

"Es muy fácil superficialmente decir, me hago cargo de un pozo o dos pozos, no solo es el funcionamiento del pozo, sino la red de distribución, la cloración, el manejo de las válvulas y otras cosas. Desde luego, nosotros vamos a escuchar su propuesta y les daremos toda la información que requieran, la decisión debe de ser responsable, no puede tomarse a la ligera, y decir que a partir de hoy yo me hago cargo de ellos y que venga lo que venga", explicó Urióstegui Salgado.

Informó que estos cuatro pozos no son autosuficientes, y cuesta aproximadamente 500 mil pesos al mes darle mantenimiento, además de que cada uno abastece alrededor de diez mil habitantes de la capital morelense.