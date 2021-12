¿Cómo impacta el humo del tabaco a los no fumadores?

Una gran cantidad de ciudadanos morelenses coincidió en que la nueva ley de control de tabaco en México es benéfica para la salud colectiva, pues la mayoría de las personas afirmó que es molesto convivir en el mismo espacio de un fumador.

“Esta bien para la sociedad y los niños y más que nada para los menores de edad, y pues para las personas grandes que pueden tener riesgo de cáncer de pulmón como dicen en las etiquetas de los cigarrillos”.

Lisbeth, madre de dos pequeños de 2 y 3 años de edad.

Para ella esta medida solamente prevendrá enfermedades de los “fumadores pasivos” pues hay muchas personas “que no van a entender, porque es un vicio que tienen”, mencionó destacado que durante toda su vida nunca ha probado un cigarrillo.

David Victoria, un joven de 28 años, padre de dos niños de 5 y 7 años, quien tampoco ha fumado en toda su vida, aseveró que para el la medida “está bien porque yo no fumo. Es algo mejor para que los niños no lo hagan y porque a veces las personas que no fuman son las más afectadas”.

Aseguró que junto con su familia ha vivido la experiencia de encontrarse con personas que enciende un cigarrillo sin darse cuenta que el humo les molesta y en la mayor parte de las veces prefirió no decir nada ya que “siempre se enojan y mejor nos retiramos de donde estamos”, concluyó.

Para quienes fueron fumadores, como la señora Elena de 62 años, está norma “está bien para cuidar a las personas que no consumen tabaco, pero debe de respetarse el derecho de aquellos que también lo hacen, es decir que se les debe de dar un espacio para que puedan fumar, aunque eso sea un vicio”.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México estima que más de 14.7 millones de personas mayores de 20 años en nuestro país fuma, mientras que 1.1 millones de jóvenes de entre 10 a 19 años también lo hacen. En tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en todo mundo mueren 8 millones de personas al año por enfermedades ligadas al consumo de tabaco.