El vapeo puede ser un riesgo para la salud reproductiva: INSP

En un reciente estudio hecho a nivel país por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y publicado este mes en su Gaceta, alertó a la población sobre el uso de cigarros electrónicos o “vapeadores”, los cuales emanan nicotina generando problemas en todo el organismo de quienes lo usan, además de exhortar a la población a tener más atención en los jóvenes que cada vez son el sector que más los utiliza.

Dicho sector poblacional presentan entre un 80 a un 700 por ciento de mayor probabilidad que al usar este producto sean fumadores, es decir, que pueden ser la puerta de entrada a este tipo de adicciones; para este sector juvenil su mayor atractivo es la curiosidad por probar líquidos de sabores que ofrecen los SEAN.

Estos ocasionan afecciones graves en las personas desde dermatitis, diarrea, dolor abdominal, sistema nervioso, pulmonar hasta en el sistema reproductivo “en cuanto a la salud reproductiva, dos estudios con ratas encontraron daño testicular y alteraciones en la producción de espermatozoides. En seres humanos, se asocia con disfunción eréctil y alteración en la producción de espermatozoides; en las mujeres, se ha visto que puede provocar abortos espontáneos y partos prematuros, así como muerte del recién nacido por exposición postnatal a las sustancias de los vapeadores”.

En junio de 2018 el Congreso de la Unión hizo realidad la Ley General para el Control del Tabaco, tenido como principales encomiendas combatir un problema de salud pública que tiene que ver con los efectos pulmonares que el consumo de este producto trae en la población y la protección de aquellos que no los consumen, pues extendió diversos lineamientos que establecimientos y edificios debieron asumir para que las y los no fumadores no se mantuvieran cercanos.

Los establecimientos como restaurantes se vieron obligados a destinar zonas exclusivas para “fumadores”; los edificios públicos poco a poco se fueron sumando a la estrategia de “edificio libre de humo”, y ahí el desprendimiento de productos “alternos” para seguir dosificando nicotina al cuerpo.

Uno de ellos fueron los cigarros electrónicos o “vapeadores”, conocidos por especialistas como Sistemas de Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los cuales han tenido gran impulso sobre todo en las redes sociales en donde se comercializan como productos para el consumo de nicotina “95% menos dañina, y como productos que ayudan a dejar de fumar”, lo cual resulta falso, de acuerdo al estudio “Evidencia Actualizada sobre vapeo: un reporte del repositorio SEAN”, encabezado por el investigador Inti Barrientos Gutiérrez.