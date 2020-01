Cobran peaje en bloqueo de la Siglo XXI

Debido a que el grupo de personas que tienen tomada la autopista siglo XXI comienzan a caer en violaciones a la ley al cobrar cuotas para permitir el paso de automóviles y exigir demandas que rayan en la extorsión, ejidatarios decidieron deslindarse de estas acciones; Gumersindo Lagunas y Pedro Rodríguez afirmaron que sus compañeros se han dejado manejar por gente como el ex diputado del PRI, Aristeo Rodríguez Barrera que entre sus peticiones exige retroexacvadoras, pagos en millones de pesos y hasta una gasolinera en esa carretera.

Aclararon que los verdaderos ejidatarios posiblemente afectados han llegado a un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCM) y por lo tanto comenzaron a integrar sus expedientes para que se les paguen los adeudos que pudieran estar pendientes, mientras en ese grupo de Aristeo Rodríguez y otros prevalece una cerrazón con interés económico e incluso político.

Recordó Gumersindo Lagunas que el acuerdo con la autoridad se ratificó el pasado 02 de enero con la SCT, con gente de los 11 que presentaron el reclamo, los cuales se convino recibirán un precio justo. Pero en el ejido de Jojutla, lamentó que sus compañeros hayan sido mal influenciados y mal representados "porque desconocen un archivo que está en la SCT, y de la misma comisaría ejidal, por un pago de 590 mil pesos por 9 mil metros cuadrados que hoy están reclamando, y al parecer el anterior comisariado ejidal no reportó ese dinero, desde el año 2006. Lo peor ahora es que este grupo que son contradictorias porque piden siete millones de pesos, camiones y camionetas, retroexcavadora y hasta el permiso para instalar una gasolinera en esa vía".

Desde el inicio de creación de la autopista ha causado polémica y un sin fin de protestas

Y es que planteó en el ejido de Jojutla, pudiera haber tal vez 35 afectados, pero al menos 12 de ellos, vendieron a terceros y esos vendieron a gobierno del estado, es decir, luego de comercializar su predio ya no son afectados aunque sean ejidatarios.

En la protesta original, explicó Lagunas la determinación es que cada afectado comenzaría a integrar su expediente como afectados y demostrar la posesión de la parcela, y si no lo pueden demostrar no serán acreedores a este pago. Por lo pronto comentó es necesario que la autoridad respectiva comience a aplicar la ley en contra de aquellos que están cometiendo los ilícitos, porque entre los que están llevando a cabo este segundo plantón hay personas que son identificadas que usan el chantaje para tratar de sacar beneficios, sobre todo Aristeo Rodríguez, ex diputado del PRI por Tlaltizapán, y no pertenece al municipio de Jojutla.

Ante esto mismo, Pedro Rodríguez, como parte de la comisión que realizaba la protesta dejó en claro con un deslinde sobre ese grupo porque la protesta ya se salió de los objetivos originales que perseguía el ejido.

"Si estaba allí, es porque fui parte de esa comisión porque me nombró la asamblea, desde que inicio el paro estuve en desacuerdo, porque han hecho ahora unas peticiones que son muy exageradas y por esa razón he tenido roces con ellos, y me dicen hoy que soy contra, pero no es conveniente en la forma que exigen como cerrar la autopista".

Lo lamentable es que en estos días comenzaron a marcar una cuota o apoyo a quien desea transitar por el lugar, "pero de todos modos a mí se me hace ilegal, yo me fui, y aunque al siguiente día me querían dar parte del dinero de la cooperación que recibieron pero como no lo acepte me dijeron que ya estaba jodido porque de todos modos participó de ese bloqueo".

Cabe decir que hoy la autoridad ya cuenta con denuncias penales en contra de estos ciudadanos que de manera ilegal comenzaron a cobrar para permitir el paso de los automovilistas, con la denuncia ante la fiscalía general de la república por el delito de ataques a las vías de comunicación y solo será cuestión de tiempo para que la autoridad actúe en contra de quienes bloquearon la vialidad federal.

SIN LIBERACIÓN DE AVALÚOS

No se han liberado pagos sobre la actualización de avalúos de las tierras afectadas por el paso de la Autopista Siglo XXI, están en el proceso de integración de expedientes y revisión de cada caso, se espera para marzo se empiecen a pagar con los nuevos avalúos y acuerdos.

Ocupados en reunir los documentos que los acreditan como propietarios de las tierras ejidales o bienes comunales afectadas por el paso de la autopista Siglo XXI, los 11 ejidos que firmaron acuerdos el pasado dos de enero con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, están en espera de una próxima reunión, de la que no hay fecha.

Recuerdan que mientras unos celebraban reunidos con sus familias la cena de la noche buena, ellos tenía que hacer guardias, y así pasaron navidad y recibieron el año nuevo con la esperanza de que se atiendan sus demandas planteadas en una larga y prolongada mesa de negociaciones en Huitzililla, con el Director de la Concesionaria de la Autopista Siglo XXI, Francisco Ramírez y el Director del Área de Desarrollo Carretero de la SCT, Humberto Portillo Sánchez, acompañados de Francisco Ramírez y Víctor Lazo de la empresa Concesionaria de este tramo de la autopista Siglo XXI, correspondiente a Morelos y que va de Jantetelco al Higuerón.