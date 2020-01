Buscan ejidatarios pago directo por la Siglo XXI

VIDEO || Ejidatario confía en pago de indemnización por la Siglo XXI

“No ha habido ningún acercamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con las autoridades ejidales, seguimos esperando la propuesta de negociaciones”, señaló el grupo de ejidatarios en el tercer día el bloqueo de la Autopista Siglo XXI, donde llegan automovilistas y conductores de camiones pesados que inútilmente les piden el paso. Sin embargo confiaron que hay un acercamiento directo con cada uno de los afectados directamente, contactados por los representantes de la SCT y la concesionaria para establecer acuerdos sin intermediarios como reza la 4T.

Guillermo Flores Melgar, Ejidatario de Jojutla, con tierras en el campo Higuerón viejo, expresó que las tierras que fueron afectadas por la Autopista Siglo XXI son las de su padre del campo Higuerón Nuevo, con 541 metros cuadrados afectados la tierra quedó dividida y lo único que le pagaron fue el permiso de paso; asimismo, señaló que está esperando el pago del Bien Distinto de la Tierra (BDT) y el finiquito del avalúo.

El ejidatario dijo que le cortaron un pedazo y un extremo quedó de un lado y otro extremo en otro, les dieron un tubo para el riego de agua para que se pueda comunicar la parcela de un lado a otro para riego, pero no hay paso para las personas, y con mímica señala el lugar, al sur de la autopista; “yo pido a las autoridades mayores que ya pronto le den respuesta a este problema del ejido, están sufriendo las inclemencias ahora incluso por el polvo”, señalando la polvareda por el paso de los camiones de caña en los campos aledaños.

Como él, unas viudas y esposas esperan el pago; “lo que nos dieron hace tres años no fue justo”, dice una mujer que pela huajes para acompañar el almuerzo y comida que se hace en el mismo campamento del plantón, donde en una hielera ponen refrescos a enfriar, y disponen de hielo para bajar la temperatura del agua de los garrafones que durante el día por el calor del sol se pone caliente y no les quita la sed.

Nuevas secciones:



Todos esperan que se les haga justicia con el finiquito, incluso los ejidatarios que no fueron afectados, les va a tocar por las tierras de uso común, así se los han dicho cuando los convoca el presidente del núcleo ejidal, Ciro Olguín Malpica quien espera un finiquito justo para todos aunque rechaza que pidieran 7 millones de pesos como se ha rumorado.

Llega en la camioneta del ejido el presidente del comisariado ejidal, Ciro quien confirma que no hay nada, mientras baja carne, hielo, y otras cosas en bolsas, para el campamento del bloqueo de la Siglo XXI; ofrece por primer vez jícamas, mandarinas y refrescos a los periodistas que toman imágenes en el lugar.

“Seguimos esperando a las autoridades de la SCT, que se acerquen para ver si hay alguna negociación y se logre un acuerdo satisfactorio para las dos partes… ya es tiempo de que reconozca el avalúo con los precios de ahora no se hace 13 años, no es no es justo tener que esperar a que salga el decreto expropiatorio, porque sin duda, le saldrán debiendo a los 42 afectados directos y a todo el ejido por las tierras de uso común que son 9 mil 790 metros cuadrados”.

Ciro Olguín insistió en que se les haga caso, porque mientras no les hagan caso ellos, va a permanecer cerrada esta vía y aunque dijo que por el momento no tienen contemplado hacer otro tipo de movilización, están dispuestos a tomar otro tipo de acciones, solos porque dice que ya varios ejidos llegaron los acuerdos, lo único claro es que no les han pagado, hasta marzo y eso si cumplen.