Ciudadanos reprueban a Argüelles

Ciudadanos del distrito 04 federal, reprobaron la gestión del diputado Jorge Argüelles Vitorero; de acuerdo con la empresa Media Statistics, la población encuestada tuvo la opción de elegir tres respuestas: "Sí, No, No le interesa". De las cuales el 54 por ciento contestó que no lo conoce, el dos por ciento lo conoce, y al 33 por ciento no le interesa. Sobre si el trabajo del legislador federal del PES, ha dado beneficios, la respuesta fue contunden: el 73 por ciento de la población aseguró que no ha tenido ningún beneficio.

De acuerdo con los datos y el posterior análisis estadístico desarrollado a través de plataformas digitales como Facebook y sitios web, durante los meses mayo y junio del presente año se estudiaron las respuestas de 29 mil 213 personas, que corresponden al 10 por ciento del padrón electoral del cuarto distrito federal que comprende los municipios de: Amacuzac, Coatlán del Río, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Tetecala y Tlaquiltenango (INE 2016), con un rango de edad que va de los 18 a los 99 años.

Entre los datos obtenidos se refiere, cuando la gente al responder la pregunta ¿conoces al diputado Jorge Argüelles? la población encuestada tuvo la opción de elegir tres respuestas: "Sí, No, No le interesa". De las cuales el 54 por ciento contesto que no lo conoce, el 2 por ciento si lo conoce y al 33 por ciento no le interesa.

Otro de los reactivos aplicados, cuestionó si "¿el trabajo del diputado Jorge Argüelles te ha beneficiado en algo?", la sociedad igual, tuvo la posibilidad de escoger tres posibles respuestas: "Sí, No, No sabe". Las respuestas obtenidas arrojaron que el 73 por ciento de la población no se ha visto beneficiada con el trabajo de legislador Jorge Argüelles, el 25 por ciento No sabe, y solo el 2 por ciento de la muestra dice que sí.

Respecto al posicionamiento de personajes sociales y políticos que integran el cuarto Distrito Federal, de cara al periodo electoral del 2021, la misma población muestreada respondió las siguientes preguntas que involucran a personas reconocidas por su participación política y social a lo largo del tiempo y en el anterior proceso electoral.

Para la estimación de la confiabilidad en la encuesta, el instrumento estadístico que se aplicó es el alfa de Cronbach (α) usado para saber cuál es la fiabilidad de una escala o test. Estos análisis permitieron determinar el grado en el que están relacionados recíprocamente los reactivos o ítems (Brown, 1980), y pueden hacerse a partir de una sola aplicación de una forma única de una prueba o instrumento (Cohen y Swerdlik, 2001). Con un porcentaje de confiabilidad del 95% dedujo la empresa.

