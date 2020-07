 Fraudes en vivienda involucran a la Secretaría de Hacienda

En estos últimos días nos han llegado diversas quejas sobre un par de ladrones y algunos lidercillos de poca monta que andan haciendo de las suyas en comunidades de Morelos y de otros Estados de la República.

Desde hace veinte días en la Red Ciudadana Para La Transformación (Organización conformada por varios líderes y asociaciones civiles) comenzaron a llegar diversas quejas de fraudes en la supuesta construcción de viviendas, luego de que un líder promocionara dichos apoyos y escuchando nombres se desataron estas quejas incrementándose en los últimos días, diversos liderazgos se quejan amargamente por haber sido defraudados entre el 2018-2019, por un par de malandros que son los que lideran un proyecto que le van cambiando de nombre, de programa ocho treinta y tres, vivienda digna para todos, tu casa, etc., le ponen nombres distintos en distintas comunidades y Estados del país, su forma de actuar es teniendo el acercamiento con líderes de las comunidades ofreciendo una construcción de casas según subsidiadas por la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, uno de los cabecillas de esta banda de estafadores que en este 2020 vuelve a sonar, es un supuesto Licenciado de nombre Ariel Viñas quien dice ser el Director de Fiscalización de la SHCP, una de las historias más frecuentes que cuentan es: La ley de fiscalización marca, que si no ejercen recurso se devuelven los dineros o se canaliza a algún programa de ayuda social, por tal motivo la Organización Tierra Blanca (le van cambiando el nombre) en coordinación con la Federación Nacional Impulsando México, se han creado Delegados Estatales para promocionar un apoyo de vivienda, para eso entra un secuaz de nombre Erika Domínguez, quien es representante de la organización antes mencionada, así este par de ladrones comienzan a convencer al líder de la comunidad para convocar a su gente a reuniones y dar a conocer este supuesto beneficio, le piden al líder que lo haga con discreción, que lo trabaje con amistades; comienzan a realizar reuniones, donde el líder presentará a esta pareja de bribones quienes hacen su labor de convencimiento y piden a este primer grupo consigan a personas de mucha confianza y así se hace esta pirámide, los requisitos que te piden son: Expediente que contenga INE, CURP, comprobante de domicilio y copia de la posesión del terreno donde se pretende construir la vivienda, más la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos) para ser parte del programa y comenzar con la gestión; al darte ellos un supuesto número de folio tienes que dar otra aportación económica de $500.00 (quinientos pesos); seguirán las reuniones para enamorarte más del programa, hay que organizarles comidas al Lic. Ariel Viñas y a su cómplice Erika, al pasar el tiempo te darán una fecha de edificación de la vivienda y te piden la suma de $ 12,500.00 (doce mil quinientos pesos), en este punto en algunas comunidades y Estados llevan a unos supuestos Ingenieros Civiles y Arquitectos para ver los terrenos, te presentan el plano de la casa y en algunos casos te pedirán hacer una plataforma para iniciar la construcción.

Una vez entregado este último pago de los $12,500.00 comienzan a poner diversos pretextos, ya es difícil contactarlos y en algunos casos también hacen que algunos líderes corruptos comienzan hacer mancuerna con estas ratas de coacla y les piden la clásica mochada por hacerles las reuniones, el manejo de documentos, conseguirles la gente, etc., así mismo los defraudadores les ofrecen la construcción de su vivienda sin costo al conseguir les unos veinte incautos, de esta forma se vuelven parte de esta estafa, la ambición de estos disque líderes los hace invitar a otros líderes o extender el dichoso programa a otros territorios del Estado, para después desafanarse diciendo que a ellos nunca les llego el último pago y que fueron en realidad los líderes de enlace los verdaderos defraudadores ya que no hay recibos como prueba.

En Morelos están operando en los municipios Yautepec, Puente de Ixtla, Xochitepec, Jojutla, Cuautla, Emiliano Zapata y Zacatepec, algunas Organizaciones de apoyo a Indígenas están promoviendo este fraude y algunas dizque lideresas de Yautepec que trabajaron con funcionarios públicos del Estado o de la Federación, están dando gran promoción a este súper fraude, otros líderes de la misma calaña que les gusta ganar dinero fácil a sabiendas de que es una total mentira este programa, guían a su rebaño para que caigan en las manos de estos chacales de la ambición, estos pseudo líderes y lideresas no merecen estar al frente de una dirigencia, de un grupo ni de una comunidad, por causas como estas es que la Red Ciudadana Para La Transformación tiene la Escuela de Formación Política, semillero de verdaderos líderes para saber identificar este tipo de fraudes.

En los Estados de Guerrero, Veracruz, Estado de México, Puebla y Querétaro han sufrido con este mismo tema, estos delincuentes andan de salto de mata engañando, sacando dinero, te prometerán infinidad de beneficios para tu nuevo hogar, te firmarán documentos, etc., todo lo que gustes y mandes te dirán que sí, recuerda su trabajo es ganar tu confianza para hacer lo suyo y son muy buenos en eso y con la ayuda de tu lidercillo o lidercilla te arman una buena obra de teatro del engaño y te dirán que no divulgues este programa que es reservado y tú eres elegido por que te considera amigo, jefe de colonia o grupo y que ellos conocen alguien encargado de bajar el programa y que es un funcionario de alto nivel, etc. etc.

La casa que te prometen consiste en una construcción de 52 metros cuadrados, con un valor de $250,000.00 (dos cientos cincuenta mil pesos), los cuales con otro programa que te ofrecerán y con sus respectivas cuotas de recuperación te dicen que no los pagarás ya que te armaran un proyecto que entregarán a gobierno, te muestran videos y fotos de casas muestras y de eventos donde según están haciendo las entregas oficiales, en fin, si entras en esto seguro será de las historias trágicas de tu vida que ocuparán primer lugar en reuniones, perderás tu dinero, tiempo y un desgaste físico impresionante; recuerda van cambiando el tipo de casa, nombre del programa y proyecto.

Red de OSC's Morelos y Red Ciudadana Para La Transformación pide a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pongan atención a este tema, ya que los involucran de forma directa.

Líderes, OSC's y público en general tengan precaución, Red Ciudadana Para La Transformación está a sus órdenes para asesorarlos para la veracidad de estos programas y proyectos.





redciudadanapltransformacion@hotmail.com

red.osc.morelos.mx@hotmail.com