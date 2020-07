Cuesta 300 mdp atender la pandemia en Morelos

A pesar de la emergencia sanitaria y la forma tan imprevista en la que apareció en el escenario, el gobierno estatal no ha transparentado el gasto especialmente en salud. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Alejandro Villareal, el gobierno estatal tuvo que reorientar 300 millones de pesos a salud, seguridad y educación; además de apoyos extraordinarios a transportistas y a la contingencia para incendios forestales de 10 millones de pesos para ambos casos, pero sólo eso se sabe.

No existe información sobre los gastos en medicinas y materiales médicos adquiridos en la emergencia desde el 2019, afirmó, el coinvestigador de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas.

Comentó que no obstante, la Ley de Transparencia los obliga a publicar de forma mensual información precisa sobre las adquisiciones, según el artículo 51 fracción XXVI y XXVII, y es que en opinión del investigador, podría haber al menos 700 millones de pesos que no han sido transparentados solo en el sector salud del actual gobierno morelense.

“Desde el 2019 no se publican en la plataforma de Transparencia los gastos en medicinas y materiales médicos, en el seguimiento monitor Covid Morelos hemos dado cuenta que en medicinas y productos farmacéuticos en el 2019, el gasto alcanzó al menos 274. 8 millones, de todo eso, no se transparentó nada. En ese mismo apartado pero hasta mayo de este año, se habían gastado 91.3 millones, pero igual nada se transparentó.

Por cuanto a materiales y suministros médicos, en el 2019, se gastaron 279.1 millones, pero sin información sobre cómo o en que se gastó ese dinero específicamente, mientras que hasta mayo de este año, en este mismo apartado se habían gastado 82.9 millones de pesos, y de igual manera, no existe nada de información.

Pero cuestionando al secretario de Hacienda sobre los gastos hechos por la pandemia al día de hoy, sólo habría dicho que el gobierno estatal hizo la resignación de alrededor de 300 millones de pesos que fueron destinados al área de salud, seguridad y educación, incluso hubo diferentes llamados a la federación pero la respuesta siempre fue la misma, “no hay dinero”.

A diferencia del 2017 con la emergencia del temblor Morelos recibió casi mil millones de pesos, esta vez la federación dejó sola a la entidad, ha dicho reiteradamente Alejandro Villareal. Por lo tanto deberán buscar alternativas al menos para cerrar el año, no en tan malas condiciones.

Ante el abandono del gobierno federal, los secretarios fiscales del país han estado reuniéndose, con la finalidad de reducir un poco la difícil situación y continuar con el apoyo a salud, seguridad y apoyos económicos al sector empresarial.

El asunto, ha confiado el secretario, es tratar de cerrar hasta donde se pueda ese hoyo financiero de al menos mil 500 millones de pesos. Porque hoy ya no hay cómo hacer modificaciones al presupuesto del estado y tampoco redirecciones; la entidad y los municipios deberán aguantar con lo que tienen.

Aunque no se sabe con precisión cuál ha sido el gasto del gobierno morelense en esta pandemia, en el sector salud, han informado que a la fecha quedan únicamente 45 millones de pesos para atender el resto de la emergencia, porque se va a invertir en equipo para protección personal, reconversión de hospitales, medicamentos específicos para el padecimiento y compra de ventiladores. En lo sucesivo el gasto que deberán hacer los servicios de salud dependan de aportaciones del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi.

En las declaraciones de funcionarios del Sector Salud estatal, el Ejecutivo habría destinado 165 millones de pesos a la atención de la pandemia, de los que ha ejercido 120, y aún faltan varios meses para que la contingencia sanitaria quede superada, por lo que será necesaria una aportación extraordinaria del gobierno federal, se expuso durante la rueda de prensa sobre Covid-19 de este miércoles.

Sin embargo para Morelos Rinde Cuentas, la verdad no está dicha, y surgen las dudas sobre todo porque no hay acceso a la información sobre los gastos que se han realizado, “cual sería entonces la intención en el caso de salud, ocultar los gastos ejercidos desde el 2019. Por cuanto a la seguridad en la CESP, igual casi todos proyectos se entregaron por adjudicación directa, y no por concurso, es decir en todos los lados a donde quieras ver, hay intentos por ocultar datos, y complicar el acceso a los ciudadanos sobre los gastos que se están haciendo con los recursos públicos”.