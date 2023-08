Científicos buscan la vacuna contra el dengue aún sin avances

Desde hace varios años, investigadores han trabajado para desarrollar una vacuna contra el dengue; sin embargo, las investigaciones aun no rinden frutos para México, señala el investigador y virólogo José Ramos Castañeda, quien dijo si existen vacunas contra dengue, pero todavía no hay planes de comercialización dentro del país

Ramos Castañeda explicó que la vacuna podría aplicarse con el sector privado, si es que se consigue; sin embargo, quienes la podrían aplicar requieren de ciertos permisos al tratarse de un sector de salud privado.

Añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una recomendación para el uso específico de la vacuna Sanofi Pasteur Dengvaxia, la cual está registrada básicamente en todas las agencias regulatorias del mundo, en México se registró desde el 2016; sin embargo, su plan de comercialización no despegó.

Existe también otra vacuna llamada Takeda, donde la agencia EMA ya les dio el registro, está de igual manera realizó su registro ante la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), sin embargo, se encuentran en un punto en el cual requiere de continuar con ciertos protocolos; hasta el momento se encuentra en los últimos pasos de la autorización sanitaria para su venta y distribución en el país.

Explicó que hay otras vacunas que ya se encuentran con un gran avance en su elaboración, como la vacuna brasileña que está hecha en colaboración el Instituto Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, esta proviene del laboratorio Butantan y ya culminó sus estudios clínicos y se encuentran próximos a publicarlos.

“Estas tres vacunas son las que pudieran ya estar listas, una ya está a casi nada para estar disponible y otra a corto plazo en México. La vacuna de Sanofi tiene una eficacia entre 65 y 68 por ciento para prevenir dengue, y para prevenir el dengue grave la eficacia es mayor al 90 por ciento, en ese sentido es una vacuna muy buena, sin embargo, hay dos problemas con esta; en primer lugar, es una vacuna individualmente, es decir, que para ciertos tipos de dengue no es muy buen, su eficacia es para el serotipo tres y cuatro, pero no para el dengue uno y dos, que son los que circulan más en México”, explicó Ramos Castañeda.

Los casos de dengue en México han ido en aumento y sobre todo en el panorama epidemiológico de la región de las Américas, donde se han presentado los puntos más altos en los últimos años, con un total de un millón 458 mil 193 de casosconfirmados, de acuerdo a cifras emitidas por los Servicios de Salud del Estado de Morelos, por lo que la idea de la integración de una vacuna contra dengue se ha hecho presente.

En este tenor, el investigador dijo que las vacunas han sido motivo de discusiones entre académicos y que además ha escalado en temas judiciales, puesto que en Filipinas se presentaron casos donde se incrementaron las hospitalizaciones de quiénes se enfermaron y habían recibido la vacuna Butantan; sin embargo, no se pudo comprobar que tuviera relación o que se refiriera a un efecto secundario.

“Hace un par de años el doctor Alejandro Macías, Guillermo Ruíz Palacios y un servidor, propusimos un esquema en el que se utilizara las dos vacunas, creímos que podía ser una buena estrategia vacunar a las personas con Takeda y después Sanofi; lo que quiero decir es que son muy importantes las características de las vacunas, nosotros sabemos que no hay una vacuna que proteja a todos con la misma eficacia por las características, por lo que creemos que es muy importante que haya este tipo de estrategias en que se mezclen antígenos y que no haya una sola formulación, aunque esto es una hipótesis, ya que no tiene mucho sentido si la vacuna no se hace política pública”, refirió el investigador.

El investigador indicó que por ahora no existe un interés de salud pública para que la vacuna no se integre al cuadro básico de vacunación, porque su aplicación puede ser muy cara y sólo un pequeño sector puede acceder a ella.

Incluso dijo, por ahora, podría ser más cara la vacunación que las acciones de prevención e incluso de hospitalización, puesto que “el dengue mata cuando no está bien controlado, si bien no hay una forma de curar, si hay para prevenir”.

“Se tiene que tener mucha evidencia del costo y beneficio, en muchos casos solo hasta que hubo una emergencia como el Covid, se pusieron muy laxos a las vacunas… Fui miembro del Comité Científico de COFEPRIS, es complicado el registro, pero se tienen que hacer muchos estudios antes de que una agencia regulatoria dé el aval para ese tipo de aplicación”, dijo.

Finalmente, indicó que los laboratorios Astrazeneca y Novartis están estudiando y tienen buenas probabilidades para ser antivirales y llegar a la práctica clínica, y desde el punto de vista clínico, en unos dos o tres años saber que tal funcionan.