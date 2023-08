Reconoce gobierno emergencia por dengue; hay 544 casos

Los Servicios de Salud Morelos (SSM) reconocieron que en el estado hay una emergencia por dengue, la cual se tiene que atender de manera inmediata. En la semana epidemiológica número 30, se registraron en la entidad 544 casos confirmados, lo que posicionó a Morelos en el tercer lugar a nivel nacional por tasa de incidencia y el quinto lugar por el número de casos confirmados.

Cecilia Guzmán Rodríguez, subdirectora de Salud Pública de los SSM, mencionó que en la entidad al corte de la semana 30, hay dos mil 819 casos probables de dengue; mientras que, de los 544 casos confirmados, sólo 18 se consideran como dengue grave, 300 con signos de alarma y 226 como dengue no grave, además de que tienen una defunción la cual se registró en semanas anteriores.

"La letalidad va de 0.31, es muy importante esto porque va descendiendo, esperemos que siga así… Estamos en la zona de epidemia y esto es lo esperado para Morelos… Morelos ocupa el quinto lugar por casos, cuando ya lo hacemos en proporción a la población somos el tercero por tasa es la incidencia a nivel nacional. Cinco municipios agrupan el 70% de los casos que se presentan en Morelos", explicó Guzmán Rodríguez.

Refirió que el 34 por ciento de los casos se encuentran en Cuernavaca, el 12 por ciento en Jiutepec, el 13 por ciento en Yautepec, el siete por ciento en Emiliano Zapata y el cuatro por ciento en Cuautla, el resto es menor.

Guzmán Rodríguez señaló que el rango de edad que más casos registran son de entre diez y 14 años, seguido de 15 a 19 y de 20 a 24 años. Explicó que esto se debe a que los jóvenes no desarrollaron inmunidad ante el contagio.

También informó que hasta el momento el 30 por ciento de los casos requerieron hospitalización, es decir, poco más de 100 casos e hizo hincapié en que los servicios de salud no se encuentran rebasados, y explicó que en el caso del Hospital General José G. Parres, al momento hay diez pacientes siendo atendidos.

"Aproximadamente el 30 por ciento ha requerido atención hospitalaria, no estamos rebasados, en el caso del Parres tenemos diez casos ahorita, están ahí siendo atendidos, no estamos rebasados, sabemos manejarlo... nos reunimos con los hospitales y les alertamos lo que está sucediendo con ellos", explicó Guzmán Rodríguez.

¿Por qué se complicó la situación con el dengue?

La gravedad de la situación se debe a la introducción del serotipo tres en el estado, ya que en Morelos se tenía el registro de casos del serotipo uno y dos, sin embargo desde 2017 no se habían presentado registros de personas con el serotipo tres.

Las autoridades de salud mencionaron que una persona que se vuelve a enfermar con el mismo serotipo sí puede desarrollar inmunidad, sin embargo, cuando hay un cruce entre diferentes serotipos, se pueden complicar los síntomas desarrollando dengue grave o hemorrágico.

"Preguntaban, ¿por qué los niños son los que se han estado enfermando? Porque no han estado en contacto con el virus, la gran mayoría de la población ya estuvimos en contacto con los cuatro serotipos y ya tenemos cierta inmunidad", explicó Eduardo Sesma Medrado, coordinador estatal de Vectores y Zoonosis de SSM.

Desde antes de la pandemia, las autoridades no ofrecían una conferencia de prensa para informar sobre el dengue, lo que permite ver la relevancia del tema, además de que en ésta estuvo la titular de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio Tomasaz, siendo la primera vez después del Covid-19 que ella se presenta. También estuvieron autoridades del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En sesión de preguntas y respuestas, Boggio Tomasaz fue cuestionada sobre las acciones que el estado está emprendiendo para hacer frente a los brotes de dengue, a lo que respondió que, al no llegar a niveles estadísticos que la entidad pueda superar o al no presentarse casos extraordinarios, no se requiere una medida presupuestaria específica.

"Esto es siempre y cuando se debe hacer en una situación de riesgo que avale cuando es una situación de riesgo o sobrenatural, sin embargo, hasta el día de hoy se considera suficiente nuestras medidas... tenemos la orden de trabajar en coordinación con los municipios, hasta el día de hoy no hemos recibido una petición adicional por parte de los alcaldes para solicitar un tema en cuestión epidemiológica", explicó la titular de la Oficina de la Gubernatura.