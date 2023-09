Campesinos dan por perdidos cultivos de maíz

En uno de los peores temporales para el campo, campesinos de la región oriente del estado han dado por perdidos sus cultivos de maíz, debido a la falta de agua y la mala administración del recurso hídrico por parte de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco).

Domingo Leal, ejidatario de Tecomalco en Ayala, señaló que los cultivos de temporal están prácticamente perdidos:

"En Tecomalco, San Rafael, Zacapalco y Chinameca, los cultivos están con muy bajo desarrollo porque fueron muy castigados por la época seca", dijo.

Leal explicó que la falta de agua es un problema que se agudiza cada año, pero que se agrava por la mala distribución del recurso hídrico por parte de Asurco.

"Está mermando mucho el agua y hay una mala distribución por parte de Asurco, que es la que controla el agua en el río Cuautla", afirmó.

El ejidatario dijo que la falta de agua ha provocado que los cultivos de maíz no puedan desarrollarse adecuadamente, lo que, a estas alturas del año, solo puede interpretarse como pérdida. En su caso, de unos 28 mil pesos, dadas las 10 tareas de maíz que sembró.

"Las plantas están muy bajas y delgadas, y no hay forma de que alcancen a crecer", dijo.

En Tlaltizapán, Cenobia Riquelme coincidió en que la falta de agua pone en riesgo los cultivos de maíz y merma en los ánimos de quienes siguen dedicándose a la agricultura:

"Ahorita las milpas a gritos piden agua y solo Dios sabe, pero yo pienso que la milpa ya no va a alcanzar a despegar", dijo.

Las plantas están muy bajas y delgadas, declaró Domingo Leal, ejidatario de Tecomalco. / Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuautla

Riquelme señaló que las pérdidas económicas que enfrentan los campesinos son cuantificables en miles de pesos, dinero invertido en semillas, insumos y mano de obra:

"Se van a perder muchos cultivos y eso es dinero que no recupera el campesino. A veces no tenemos para comer o para el abono, pero hay que llevar abono y tener comida. No queda uno con ganas de volver a hacer el trabajo", dijo.

La falta de agua y la mala administración del recurso hídrico son problemas que afectan a los campesinos de Morelos desde hace años. Sin embargo, la situación se ha agravado en los últimos años debido al cambio climático.. Los ejidatarios que riegan sus cultivos con el agua del río Cuautla exigen hoy a las autoridades estatales y federales tomar medidas para garantizar el acceso al agua para el campo.

Para ello, proponen la construcción de presas y la rehabilitación de canales de riego, así como la distribución del agua para evitar el desvío ilegal del recurso hídrico.