Campesinos pierden cultivos por falta de lluvias y de apoyos

Agricultores y ganaderos de Chimalacatlán en el municipio de Tlaquiltenango advierten perdidas de sus cultivos por falta de lluvias. Juan Tapia Bahena, agricultor de la zona, explicó que sembraron 2 mil 300 hectáreas de maíz y sorgo en distintos ejidos del municipio pero no obtuvieron los resultados esperados.

“Este año los que sembramos granos de temporal, nos va a ir muy mal”, señaló. El campo en el ejido de Chimalacatlán no tuvo buen desarrollo para los sembradíos de milpa.

Alrededor de 115 ejidatarios de Chimalacatlán resembraron pero aún así no nació el sorgo ni el maíz; en algunos casos piensan que se debe a que les vendieron semillas caducadas, “la siembras están muy mal, hay pérdidas, estamos muy atrasados, la planta está muy atrasada, no desarrollo, son plantitas de 20 centímetros, no crecieron falta mucho el agua va a ser muy difícil que se puedan recuperar” dijo.

Agregó que la falta de apoyo al sector afecta los cultivos, en su experiencia se apuntó a un programa para adquirir un semental, pero sólo lo ayudaron con 10 mil pesos de los 50 mil que requería, “de donde vamos sacar esos 40 mil pesos”. Este tipo de situaciones se repite con fertilizantes, semillas y herbicidas, ya que los campesinos tuvieron que vender sus animales o solicitar prestamos para adquirir estos productos.

Los agricultores conocen mejor que nadie su territorio, el señor Juan Tapia explicó que la cosecha se da aunque caiga poca lluvia pero constante, sin embargo, en este temporal no se presentó así. Ante periodos tan prolongados sin lluvia no pudieron hacer más para salvar su siembra.

No hay seguro agrícola

Las perdidas en ganadería y agricultora se deben en gran medida a la falta de recursos y seguridad laboral, considera Andrés Morán, director de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Tlaquiltenango.

“Es preocupante para todos, para ganaderos, agricultores, aquí vamos de la mano, pero la esperanza aún sigue en pie, aunque sea poquito a poquito esperemos que no sea una pérdida total” dijo el funcionario.

Los cultivos no están protegidos por un seguro que venga del Gobierno, confirmó, “no hay seguro hay algunos productores y son contados los que sí adquirieron un seguro”, contó en torno a los que siembran grandes extensiones. Aunque no tienen las cifras exactas de las dimensiones perdidas, los efectos de estos daños son en todo el municipio y el estado.