Ayuntamiento pide denunciar abusos y maltrato en bares

La Secretaría del Ayuntamiento a cargo de Carlos de la Rosa Segura, llamó a la ciudadanía a presentar las denuncias correspondientes cuando sean víctimas de malos tratos o abusos por parte del personal de bares o restaurantes de Cuernavaca.

De la Rosa Segura mencionó que mientras no haya una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de los ofendidos, las autoridades no podrán hacer algo al respecto, ya que el Ayuntamiento sólo tiene la facultad de vigilar y observar que los establecimientos cumplan con los permisos de operatividad y recomendaciones de Protección Civil (PC).

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"A nosotros no nos queda nada más que actuar en relación a lo que los vídeos transmiten, pero no tenemos ningún elemento normativamente para poder actuar por un exceso de fuerza empleado contra usuarios de un establecimiento particular", explicó el funcionario.

Dijo que los bares que refieren una conducta inadecuada, el Ayuntamiento podrá realizar los extrañamientos, es decir, aquellos oficios que emite un servidor público que constantemente incurra en incidencias y que por tal efecto pueda ser amonestado.

"Debemos garantizar la seguridad al usuario que asiste a estos lugares y que la gente que opera en estos lugares actúe dentro de lo que permite la ley… estamos cruzando la información con la Fiscalía y que nos dé la pauta para poder actuar, si hay una denuncia por parte de los particulares en la cual nosotros podamos intervenir", mencionó De la Rosa Segura.

Enfrentamientos en bares

En la madrugada del domingo 7 de mayo, en el bar Cosmo ubicado en avenida San Diego, se registró una riña entre usuarios y elementos de seguridad interna del lugar, como resultado, un par de jóvenes resultaron severamente heridos; sin embargo, hasta el momento se desconoce las causas del origen del altercado.

Las autoridades municipales hicieron el llamado a la ciudadanía que haya sido afectada en este hecho, o de la misma naturaleza en la capital morelense, realicen las denuncias a las áreas competentes, para que con ello y las investigaciones que realice la FGE, se pueda determinar la clausura o el retiro de las licencias de funcionamiento.

Continúan las revisiones en los bares.

El funcionario fue cuestionado si continuarán con las revisiones de más bares en la capital morelense, a lo que refirió que sí, e incluso al momento se detectaron tres establecimientos en avenida Miguel Hidalgo, dos en avenida Reforma y un establecimiento que se encuentra amparado, por lo que el Ayuntamiento continúa con los análisis para determinar en dónde y en cuántos puede intervenir.