También el turismo se ve afectado por la violencia: CCE

Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Morelos, refiere que los acontecimientos violentos no sólo han hecho que la vida nocturna en el estado y particularmente en la zona metropolitana se siga apagando, sino que también afectan de manera considerable la percepción de la ciudadanía dentro y fuera de la entidad, lo que trae consigo una mala imagen.

“Bueno, lo primero que afecta es la percepción, pues basta que haya un acontecimiento de gran magnitud, como un asesinato de una persona de relevancia, pero sin duda cualquiera es importante para nosotros. Creo que esa situación no debería suceder, pero basta que suceda un multihomicidio o un hecho de violencia que pueda escalar a una situación preocupante y Morelos y sobre todo Cuernavaca entran en ese contexto”.

El empresario agregó: “La percepción se deja como algo irrelevante; sin embargo, es algo importantísimo para nosotros (la iniciativa privada), porque no olvidemos que nuestro estado parte de la vocación y parte del Producto Interno Bruto lo aporta el turismo”.

Mencionó que esta ola de violencia, no sólo de casos de asesinatos, sino también de robos o asaltos, fueron extinguiendo más y más los bares, antros, discotecas y centros nocturnos en la capital del estado y en otras regiones de Morelos.

Las chelerías ganan terreno

Sostuvo que todos los anteriores fueron remplazados por lugares con relevancia, como las famosas chelerías y establecimientos que no tenían esa esencia.

“Eso definitivamente se acabó y únicamente está restringido a chelerías o a negocios que no tienen la misma relevancia o la misma importancia que tenían anteriormente este tipo de negocios”.

Consideró que para reparar a Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, etcétera, se debe empezar desde cero, es decir, desde la propia sociedad en el cómo se está comportando, qué y cómo se le está exigiendo a la autoridad para que lleve cabo la labor que le corresponde, sobre todo en materia de prevención y persecución de los delitos.

Además, hoy en día la dinámica ha cambiado a raíz de este tipo de escenarios que se han vivido, puesto que ahora más establecimientos deciden terminar la jornada más temprano.

“Se debe trabajar buscando que haya mayor seguridad, que la gente se sienta con la confianza de salir en la noche, no solamente a los centros nocturnos, sino también a consumir a muchos de lo negocios que hoy tienen que cerrar temprano porque ya no hay consumidores o ya no hay clientes”, expresó.

Por último, indicó que esto se puede revertir con una estrategia diferente, con la aplicación de tecnologías en cuestión de videovigilancia a través de cámaras de seguridad, como un instrumento para saber cómo están cometiendo los ilícitos. Asimismo, externó que las corporaciones policíacas, tanto de los municipios como la del estado, se deben fortalecer.





