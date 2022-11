Ayuntamiento paga a los trabajadores del SAPAC

Al rededor de las 14:30 horas, el SAPAC saldó la deuda que tenía con los trabajadores activos y sindicalizados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, luego de más de seis horas bajo los rayos del sol con cartulinas y pancartas donde se podían leer las exigencias para lograr el pago del adeudo de más de 100 mil millones de pesos, el cual correspondía a prestaciones como sueldos, prima vacacional y un bono que se les otorga al cabo de trienio.

El primer bloqueo inició el pasado 21 de octubre; Tomaron la Avenida Morelos y El Túnel de la colonia El Miraval, en aquella ocasión acordaron con el SAPAC que los adeudos se cubrirán en su totalidad el 6 de noviembre, sin embargo, al no recibirlos, salieron nuevamente a las calles el 8 de noviembre.

Los manifestantes arribaron al lugar desde las 8:30 de la mañana y decidieron retirar el bloqueo cerca de las 17:30 horas, pero sin salir victoriosos, a pasear de que Evelia Flores Hernández, directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, había arribado a las oficinas ubicadas sobre Avenida Morelos la mañana del 8 de noviembre, fue ella quien les informó a los trabajadores que su pago estaría a más tardar a las 14:00 horas, lo prometido no pasó, únicamente se les depositó a cerca de 150 trabajadores, causando un descontento rotundo por parte de los afectados, así lo dió a conocer Andrés Lozano Alcántara, secretario general de los trabajadores del SAPAC. Explicó que ese día aún quedaron pendientes más 380 empleados; "os tenían que pagar a todos, y no nos íbamos a ir hasta que a todos nos pagaran", dijo el líder de los trabajadores.

Lozano recordó que derivado de la manifestación que realizaron el pasado 21 de octubre, se firmó un convenio en el que se estipulaba que sus pagos quedarían soldados el día 7 de noviembre, sin embargo lo acordado no sucedió. "Ese convenio para nosotros ya no existía, porque no nos pagaron".

Es por esto que el 9 de noviembre, de igual manera se concentraron en el pozo de agua que está ubicado en la calle Eugenio J. Cañas en la colonia El Miraval, de Cuernavaca, mejor conocida como El Túnel, para organizarse y bloquear por tercera ocasión la vialidad en Cuernavaca.

Por su parte, de nueva cuenta Flores Hernández informó antes de entrar a sesión de cabildo este 9 de noviembre que se les pagaría esa misma tarde.

“Hoy se les va a cubrir el pago, nunca hubo intención de no pagarles. Ya la contadora está haciendo todos los trámites para que se les deposite”, declaró Flores Hernández.

El bloqueo se retiró a las 14: 30 minutos ya que a todos los trabajadores se les pagó, luego haberse manifestado por 3 ocasiones.

