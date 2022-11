Ni para los sueldos alcanza al SAPAC

Ante la manifestación de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), realizada la mañana del ocho de noviembre en las inmediaciones de las oficinas del Sistema.

El edil capitalino, José Luis Urióstegui Salgado dijo que hasta el momento el SAPAC no cuenta con el recurso necesario para cubrir el pago de los salarios de los empleados.

"No tiene los ingresos necesarios SAPAC para pagarles los salarios por más esfuerzo que han hecho, y no han tomado la decisión de pagarles a unos sí y a otros no; quisieran tener la capacidad económica de todos los integrantes de la plantilla laboral", explicó el munícipe.

Pese a que las labores estarán en pausa hasta que haya un pago, el edil dijo que se trata de un retraso de la quincena que se encuentra en curso y podría tratarse de alrededor de 800 personas las que se vean afectadas por esta situación, sin embargo, no hay una cifra oficial de cuántos son los perjudicados.

Asimismo, Urióstegui Salgado dijo que ha estado en diálogos con la directora administrativa del SAPAC, para determinar de qué manera en el municipio puede ayudar, sin embargo, en cuanto al tema monetario, las arcas municipales no tienen la capacidad de solventar el pago de quincenas.

Mientras los trabajadores no reciban sus prestaciones y pagos salariales, las manifestaciones podrían seguir en la capital Morelense.

"Son decisiones de los trabajadores (las manifestaciones), una manera de presionar que ante la carencia de recursos no dará un resultado, y lo único que se provoca es que el servicio ya deficiente se note aún más, y que se bloqueen las calles", dijo Urióstegui Salgado.

Por último, el alcalde hizo hincapié en que las manifestaciones no significan un corte en el servicio del suministro del vital líquido, puesto que son dos sindicatos los que operan en el SAPAC, por lo que las labores de tandeo seguirán con normalidad.





Trabajadores de SAPAC salen a manifestarse

Por tercera ocasión, trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) salieron a manifestarse y bloquear la circulación en ambos sentidos de la Avenida Morelos a la altura de las oficinas de esta dependencia desde la esquina con Cuahutemoc y la Avenida Morelos hasta una funeraria que se encuentra a unos metros de SAPAC.

El bloqueo por parte de los trabajadores jubilados y activos inició desde las 9 de la mañana, causando complicaciones en la vialidad de la zona, el transporte público y vehículos particulares se vieron en la necesidad de tomar vías alternas y desviarse por calles como los Amates. Otro de los puntos bloqueados fue el Túnel y la calle Sol en Jardines de Cuernavaca.

El motivo del bloqueo se debe al retraso en el pago de una catorcena, comentan que les adeudan también un pago por fin de trienio, prima vacacional y fondo de ahorro. El último bloqueo se llevó a cabo el pasado 21 de octubre, durante ese paro de labores habían acordado que los adeudos quedarían saldados el 7 de noviembre, sin embargo lo anterior no pasó y por esto nuevamente tomaron las calles y suspendieron labores.

Pidieron que el edil de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, se presentará en el lugar para escuchar a los manifestantes, sin embargo alrededor de las 9:30 de la mañana la Directora General de SAPAC, Evelia Flores Hernández, llegó a las oficinas y se comprometió con los trabajadores para que sus pagos se realicen a partir de las 2 de esta tarde.

Explicó que el motivo por el que no se les depositó el día 7 de noviembre fue por cuestiones de liquidez, "ustedes saben cómo son las finanzas del SAPAC, hay muchas situaciones por las que no hay liquidez".

Insistió que para ellos los empleados siempre han sido prioridad, descartó que exista una negativa por parte del Sistema, sin embargo se encuentran haciendo “ajustes” para cumplir con los pagos.

Confirmó que SAPAC está en crisis desde que su administración llegó y adeudan actualmente más de 100 mil millones de pesos.

Jubilados se unen a la protesta

Guillermo Sánchez es un jubilado y asistió al bloqueo para apoyar a sus compañeros, mencionó que por su edad le es imposible que alguien más le dé la oportunidad de trabajo y su único ingreso fijo es lo que recibe de SAPAC.

“A los jubilados se nos debe un mes y a los activos una catorcena” detalló Guillermo.

Los trabajadores por su parte sostuvieron el bloqueo durante toda la mañana y parte de la tarde, cuando se dieron las 2 de la tarde, ningún empleado recibió su pago por lo que de inmediato se organizaron e informaron que radicalizarán las acciones, adelantando que llevarán a cabo un cuarto bloqueo el día 9 de noviembre en el Paso Express. / Con información de Valeria Díaz





