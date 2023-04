Ayuntamiento de Cuernavaca brindará seguridad social a regidores

A través del cabildo se valorará que la prestación de seguridad social sea para todas y todos, y con ello tener un trato equitativo entre el gabinete y cabildo, compartió José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca.

Esto último luego de que la regidora de Cuernavaca, Patricia Torres solicitó que le regresaran la prestación de seguridad social, la cual le fue retirada en marzo de 2022.

"Es un tema que habremos de valorar en cabildo próximamente, no podríamos tener un trato inequitativo, sin embargo hay estudios que se han venido haciendo de fondo desde hace años... De tal manera que el presidente, síndica, regidores no tienen derecho, esto es un parte aguas que habremos de analizar para evitar un trato inequitativo y que solo una persona del cabildo tenga atención médica y los demás no", explicó el munícipe.

Pese a que los miembros del cabildo ante la ley son reconocidos como patrones, y no deben de contar con la prestación de seguridad social; el edil reconoció que hubo una equivocación en la secretaría de administración, quien primero les autorizó el ISSSTE a los miembros del cabildo y después retiró esta prestación.

El alcalde de Cuernavaca señaló que buscarán que todos los regidores puedan ser acreedores a seguridad social



Luego de que la regidora Patricia Torres solicitó que le regresaran la prestación de seguridad social, la cual reclamó se le quitó en marzo de 2022

Lo anterior ocasionó que la regidora Patricia Torres no estuviera afiliada al seguro social y no recibió atención médica después de la caída que sufrió del puente colgante del Paseo Ribereño, el pasado siete de junio de 2022, la cual, la dejó incapacitada y con una fractura expuesta.

"Hubo un error de la secretaría de administración, los integrantes del cabildo no tenemos la calidad de trabajadores y no podíamos estar dados de altos en el ISSSTE y cuando entienden que se les había dado de alta indebidamente, se les quita esta protección... ocurrió con todos, no sólo con ella", dijo el alcalde.