Víctimas de la caída del puente colgante son llamados a la primera audiencia

La regidora de Cuernavaca, Patricia Torres Rosales (una de las personas afectadas con la caída del puente colgante del Paseo Ribereño en la barranca de Amanalco el pasado siete de junio de 2022) informó que la primera audiencia se realizará el jueves 27 de abril, en los juzgados de la ciudad judicial de Atlacholoaya.

Durante rueda de prensa, la regidora señaló que hasta el momento hay dos acusados, el exsecretario de desarrollo sustentable y servicios públicos de Cuernavaca, Pablo "N" y el director de Servicios Públicos de Cuernavaca, Gerardo "N", ellos podrían ser los responsables de omisiones en la seguridad del Paseo Ribereño.

Torres Rosales dijo que el Tribunal Electoral Estatal de Morelos (TEEM) le dio la razón para el pago de salarios caídos, la cancelación de seguridad social, así como, la anulación de la licencia sin goce de sueldo que supuestamente habían obligado a solicitar.

"En diciembre del año pasado el Tribunal Electoral me dio al razón para nulificar la imposición de licencia que indebidamente se me obligó a solicitar y a brindar la atención médica que me retiro sin mi consentimiento", explicó.