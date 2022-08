Dispuesto el Ayuntamiento a avanzar en investigaciones sobre Paseo Ribereño

Tras señalamientos vertidos por el vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, en los que indicó que algunos funcionarios afectados en la caída del puente del paseo ribereño no han querido ir a declarar, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, explicó que ninguna persona se ha negado a declarar.

El edil señaló que la situación es que algunos funcionarios no han sido citados a declarar. "Ante un citatorio en día y hora determinada se podrá comparecer y rendir la declaración respectiva"; sin embargo el vicefiscal habría dicho que la investigación se había visto obstaculizada debido a la falta de declaraciones de algunas personas involucradas en el caso.

Asimismo, el alcalde mencionó que el vicefiscal deberá de diferenciar entre los delitos oficiales y sobre la afectación que tuvieron los lesionados, ésta última tendría que ver con negligencia que produjo lesiones en diferentes grados.

Pese a que el vicefiscal había hecho mención que de seguir obstaculizando la investigación se aplicarían las medidas de apremio, el alcalde señaló que hasta el momento no tiene conocimiento de que alguien del Ayuntamiento se haya negado a comparecer, ante esto, expresó que mientras no se haya realizado el citatorio, éstas no podrían aplicar.

¿Hay denuncias contra el ayuntamiento a causa de la caída del puente en el paseo Ribereño?

A dos meses de haberse desplomado el puente colgante del paseo Ribereño, Urióstegui Salgado señaló que hasta el momento no han recibido alguna demanda por parte de los exfuncionarios, quiénes fueron retirados de su cargo, sin embargo, la exregidora Patricia Torres, quién pidió licencia debido a su estado de salud, en días pasados había mencionado que podría interponer alguna denuncia con respecto a esta situación.

Aunque todavía no hay una denuncia formal, el alcalde reiteró su apoyo a Patricia Torres, diciendo que ella tiene derecho a interponer los recursos que considere pertinentes. “Está en todo su derecho, ella fue víctima de lesiones, hay una afectación directa hacia su salud y podrá hacer la denuncia que corresponda en contra de las personas que ella estime convenientes sean o no servidores públicos”.

Hasta el momento el edil capitalino no ha sido citado a declarar.

¿La contraloría tiene injerencia en la situación?

Pese a que se están realizando una investigación administrativa por parte de la contraloría la cual se rige con base en la ley de responsabilidades de servidores públicos y el Ministerio Público lleva el proceso con base en el código penal, no hay injerencia una con otra, reiteró el edil capitalino.

