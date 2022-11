Aún no quiebra el SAPAC, pero la crisis es terrible: Evelia Flores

Aunque el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) no cuenta con recursos, aún no se ha declarado en quiebra, así lo informó la titular del SAPAC, Evelia Flores Hernández.

Dijo que, aunque el organismo atraviesa una crisis financiera “terrible”, por la deuda histórica que heredó así como por la poca recaudación que ha tenido a lo largo del 2022, el SAPAC aún no se podría declarar en quiebra, sin embargo sí en números rojos.

"No está en el pensamiento de nadie esa situación, y en esa situación estamos haciendo todo lo posible por salir de este problema que sí nos agobia", explicó la titular de SAPAC.

Mencionó que para hacerle frente a la situación, el SAPAC se acercó al ayuntamiento de Cuernavaca para que se analice de qué manera pueden apoyarlos en ese tenor.

Flores Hernández exhortó a la población cumplir con el pago del servicio, puesto que la recaudación al cierre de año ha sido baja; ejemplo de ello es la campaña 11x12, es decir, el usuario puede pagar 11 meses adelantados en su recibo y el doceavo irá por cuenta del SAPAC.

"El cobro va flojo, no porque nosotros no cobramos, sino porque la gente no quiere pagar, se espera hasta una campaña como la que estamos teniendo para pagar... Es mínimo realmente, es una población pequeña la que participa", dijo Flores Hernández.

Pese a que la titular del SAPAC no expresó un porcentaje en cuanto a la recaudación, señaló que es baja en relación a la necesidad del organismo para pagar a los trabajadores, a la CFE, a Hacienda y al Seguro Social, sólo por mencionar algunos.

Asimismo, señaló que, otra de las cuestiones donde el SAPAC tiene pérdidas es en las tomas clandestinas de agua, por lo que rutinariamente se hacen marchas exploratorias para erradicar ese problema y que los usuarios paguen en tiempo y forma el servicio del vital líquido.

“Es una evasión y esos abusos a nosotros nos cuesta”, concluyó Flores Hernández.

La titular del SAPAC, Evelia Flores, señaló que el organismo está pasando por una crisis financiera terrible.

Aunque no cuenta con recursos, aún no se ha declarado en quiebra



"Estamos haciendo todo lo posible por salir de este problema que nos agobia", explicó

