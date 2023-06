Aún no hay dictamen, pero ya reparan la Plaza de Armas

Este 20 de junio iniciaron los trabajos preliminares de remodelación de la Plaza de Armas “Emiliano Zapata Salazar” del Centro de Cuernavaca, con la colocación de un tapial perimetral de madera para delimitar el área dónde se realizan las acciones por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

A través de un comunicado, la dirección de comunicación social del Ejecutivo Estatal informó hasta el momento no hay un dictamen que determine qué acciones de rehabilitación se necesitan, el monto para realizarlas y las causas del desprendimiento, “continúan trabajando en los estudios de laboratorio correspondientes, así como en una exploración geofísica para determinar las causas que originaron este acontecimiento”.

Desde tempranas horas, colaboradores del Ejecutivo Estatal instalaron una estructura de madera, para seguridad de las personas que transitan por ahí. De acuerdo con el informe emitido las actividades continuarán con “el retiro de piso del recinto con recuperación y resguardo, y demolición de firme de mezcla de mortero”.

El pasado viernes 2 de junio, la tierra se estremeció y la gente observó como se levantó el piso de la plaza, la cual permanece sin acceso a la ciudadanía.

Inician trabajos de reparación en la Plaza de Armas 🚧👷‍♂️

📷: Agustín Espinozahttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/qvJykC2jfX — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) June 20, 2023

Recientemente, la titular de la Secretaría de Administración Sandra Anaya Villegas indicó que estas labores llevarán varios meses, por los cual, la celebración del 15 de septiembre podría ser suspendida u organizada en otro sitio, "todo dependerá de los tiempos", externó la funcionaria estatal.

“Lo que quisiera es que se actuara de manera inmediata, pero no depende de mí, lamentablemente por toda la burocracia que existe no podría decir yo cuanto tiempo va a estar cerrada, pero me temo que pudiéramos estar varios meses sin acceso a la plaza de armas”, mencionó Anaya Villegas.

Por último, en el comunicado emitido se hizo un llamado a la población a evitar acercarse a la Plaza por seguridad, porque estará cerrada por tiempo indefinido.