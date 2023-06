El cierre de la Plaza de Armas durará meses: Sandra Anaya

La rehabilitación de la Plaza de Armas "Emiliano Zapata Salazar" del centro de Cuernavaca tardaría meses en concluirse, por lo cual se mantendrá cerrada. Las autoridades aún esperan el dictamen de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado.

"Lo que quisiera es que se actuara de manera inmediata, pero no depende de mí. Lamentablemente por toda la burocracia que existe no podría decir yo cuánto tiempo va a estar cerrada, pero me temo que pudiéramos estar varios meses sin acceso a la Plaza de Armas", mencionó Sandra Anaya Villegas, titular de la Secretaría de Administración del Ejecutivo Estatal.

Anaya Villegas lamentó que nuevamente esté cerrada la Plaza de Armas, luego de que por poco más de un año se mantuvo sin acceso para la ciudadanía por la contingencia de Covid-19.

"Venimos de la pandemia, dónde estuvo cerrada por mucho tiempo la Plaza de Armas, es nuestro principal atractivo de la ciudad. Es un espacio público donde las personas pueden tomar tiempo", agregó.

Podría estar en riesgo de no realizarse el grito de independencia de manera presencial en la Plaza de Armas de Cuernavaca, por los trabajos de remodelación luego de que se levantó el adoquín

La titular de la Secretaría de Administración manifestó que, podría ser esta semana cuando la SOP entregue el dictamen, luego de haber transcurrido dos semanas del levantamiento del adoquín.

Agregó que una vez que se cuente con el estudio se determinará el monto, para que de manera oficial la SOP, a través de la Secretaría de Hacienda determine si hay recursos en el Gobierno del Estado para comenzar de inmediato con la rehabilitación o será bajo el esquema de solicitud al Congreso del Estado.

"Yo he solicitado ninguna ampliación presupuestal y entonces hasta que se tenga un dictamen será Obras Públicas quien solicité la ampliación", mencionó.

Agregó que, una vez que se terminen las primeras acciones seguirá el proceso de licitación que puede durar hasta 45 días.

Por último, Anaya Villegas señaló que entrarán en el análisis de cómo podrían realizarse los eventos como el del 15 de septiembre, el cual podría ser virtual y se buscaría otro espacio público.