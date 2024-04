Negociaciones entre rectoría y sindicato de UAEM están en pausa

Las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) están en pausa, indicó Carlos Alberto Ortega Ojeda líder del grupo.

A pesar de las promesas de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández sobre mantener la comunicación para llegar a un acuerdo, la negociación se pausó en espera de la resolución del juicio de amparo para estallar en huelga.

“No hemos platicado, ella no quería que lo metiera (el juicio de amparo) pero no había propuestas y yo tenía por mandato de asamblea que meterlo y fue lo último que hablamos, esperaremos a la resolución".

Carlos Ortega, líder del STAUAEM, informó que no se concretó la reunión con la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, para llegar a un acuerdo ante la exigencia de un aumento salarial



¿Qué pasará con el aumento salarial?

Por el momento el posible aumento del 4 por ciento es incierto, debido a la retención de las negociaciones con la rectora. Una vez que obtengan la resolución del juicio podrán tomar una decisión; éste fue promovido en marzo y su primera audiencia es el 18 de abril.

Mientras tanto el Sindicato se prepara con un nuevo equipo legal, elegido durante la última asamblea, para continuar con la denuncia de mejores condiciones laborales.

Originalmente el STAUAEM exigia un aumento salarial del 20 por ciento, pero la contraoferta de la administración central fue 4 por ciento; el emplazamiento a huelga fue desechado y las negociaciones con la rectoría están en pausa.

