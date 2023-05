Academia en Morelos para contra Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con sede en el estado de Morelos, se manifestaron desde sus centros de trabajo contra la Ley en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación que el pasado 29 de abril aprobó el Senado de la República. Con pancartas en mano exigieron echar atrás esta reforma que atenta contra la base científica.

"Nos encontramos con una Ley de Ciencia que no fue consensuada, que fue aprobada bajo circunstancias muy preocupantes porque dos de los argumentos para anular la sesión, tienen que ver con la aprobación de esta Ley como es la aparición de una senadora que no estaba en el pleno, y la incertidumbre de que si había quórum o no", expresó Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

La reforma, considera otra figura jurídica con la sustitución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que traería consigo el retraso en la asignación de los fondos para proyectos de investigación, pues se tendrían que renovar los convenios. Además cambiarían los criterios para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que desde el año 1985 consideraban "calidad y cantidad".

Por su parte David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas, advirtió que la manifestación pacífica no es la única forma de protestar, sino también acciones jurídicas para oponerse.

"Si no criticamos, si dejamos que esto avance, después vamos a sentir los efectos de esta reforma, no hay escapatoria, para poder hacer lo que queremos hacer necesitamos libertad, de manera igualitaria y si eso no ocurre tenemos derecho a protestar. Desde investigadores, estudiantes, técnicos, todos debemos participar".

Al finalizar los investigadores gritaron el tradicional: "Gooya, Gooya, cachun cachun, ra, ra, universidad".

Protesta FIMPES

En un comunicado de prensa la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), denunció que la ley se aprobó violando todo proceso legislativo, y el compromiso hacia el gremio de la ciencia y la tecnología sobre un "parlamento abierto", que nunca se cumplió.

"Centraliza la política científica en manos de un Consejo Nacional, cuyo órgano de gobierno estará conformado por dependencias gubernamentales, incluyendo a las Secretarías de la Defensa y Marina, excluyendo a instituciones de educación superior y líderes de la comunidad científica", se lee en un fragmento.

Se invertirá menos del uno por ciento del presupuesto nacional a la ciencia; dejará fuera las becas a estudiantes de posgrado que no estudien en escuelas públicas.

Exigieron retomar el diálogo que permita perfeccionar dicha ley, además de "restituir" el proceso legislativo.