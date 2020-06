Víctimas del Doctor Cerebro celebra 31 años de rock

Este año la agrupación Víctimas del Dr. Cerebro celebrará 31 años de trayectoria y previo a esto lanzarán cuatro EP’s que condensan su Lado B en casi 10 discos durante su carrera musical; esta serie de EP’s digitales se denomina “Ahí vienen las brujas” que además culminará con un gran concierto.

En este proyecto, cada uno de los vocalistas realizará su propio EP con temas interpretados únicamente por él, sacando a relucir aquellas canciones que nunca fueron sencillos o que incluso pocas personas conocen.

Daniel Flores “Ranas” fue el primero en lanzar un EP de esta serie en abril, y a finales de mayo, tocó el turno de Romualdo Flores “El Chipotle” para dar a conocer el segundo volumen llamado “Ahí vienen las brujas CHIPO” que ya está disponible en las plataformas digitales.

Queremos celebrar este 31 aniversario sacando estos cuatro Ep’s y al final sacar un sencillo del nuevo material de las víctimas. El proyecto ‘Ahí vienen las brujas’, es un homenaje a las mujeres cantantes y artistas, en la banda siempre hablamos de monstruos, muertos y brujas, entonces no es ninguna ofensa hacia las mujeres, es el título que quisimos ponerle al proyecto haciendo referencia a este concepto que hemos manejado

Chipotle

Durante más de tres décadas la agrupación se ha consolidado como un referente importante del rock mexicano a nivel internacional, manteniendo su música vigente incluso llegando a nuevas generaciones.

A lo largo de estos 31 años, nos hemos conservado porque somos familia y nos llevamos bien, amamos lo que hacemos y creo que por eso se ha logrado un sonido propio con una personalidad definida tanto en los discos como en las presentaciones. Seguimos haciendo el trabajo como lo hicimos desde el principio, con todas las ganas y el amor que le tenemos a la música, todo eso nos ha hecho reflexionar y llevarnos por una carrera que no tiene una meta en sí, nuestro objetivo es vivir cada día y disfrutar cada concierto con la gente que nos sigue y que va a las tocadas

A lo largo del tiempo, hemos visto la evolución de la industria musical y los formatos de grabación y distribución, desde el vinilo, el cassette, el CD y las plataformas digitales, y sin duda, adaptarse a esos cambios es una de las claves para que las bandas continúen vigentes.

Hemos aprendido que no puedes quedarte en el pasado diciendo que si tal época fue la mejor, y si en ese tiempo funcionó algo tienes que hacer las cosas igual, nosotros somos personas que siempre estamos pensando y buscando nuevas opciones para nosotros y la gente que nos sigue. Tenemos la fortuna de que esta banda comenzó haciéndose en las calles, tocando en kioskos y pasando el sombrerito, éramos un colectivo de trabajo como gitanos que recorrimos toda la República Mexicana abriendo foros y tocando donde se pudiera; y estamos muy contentos de haber vivido todo ese proceso y ahora nos toca aprovechar las redes sociales para darnos a conocer en otros lados. Hay bandas que crecieron igual y otras que se han formado en las redes sociales, que se dan a conocer rápido y a veces también desaparecen así porque no hay una solidez

Además de los cuatro Ep’s la banda lanzará un nuevo disco con temas inéditos para continuar la celebración, material del que ya dieron a conocer los primeros dos sencillos “Amor enfermo” feat Dr. Shenka (Panteón Rococó) y “Loba” feat SAX (Maldita Vecindad) el año pasado. Asimismo, tienen planes de realizar un concierto especial el 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México.

En agosto saldrá el tercer sencillo de este material nuevo y con la presentación queremos cerrar este círculo, y aún no sabemos cómo seguirán las cosas pero ojalá podamos realizar el concierto y compartir con nuestros seguidores

Para este concierto tienen planes de invitar a mujeres artistas y cantantes, para hacerles ese homenaje con el concepto “Ahí vienen las brujas”. Por el momento, continúan trabajando en sus proyectos y cada martes a las 21:30 horas realizan un Facebook Live junto a su nuevo integrante, “El Chipotlito” un muñeco de ventrílocuo que se intercala en sus presentaciones.

Esperamos salir pronto de esta situación y volver a Morelos, ojalá que esto nos sirva como parteaguas para que la gente tenga más conciencia desde su pequeña trinchera, no tiren basura, no descuiden el agua, ahora estamos con un problema de una pandemia pero el día de mañana el problema será más grave si nos falta el agua. Hay que cambiar y empezar desde nuestro entorno, educar a los pequeñitos para que no se siga destruyendo esta sociedad que está muy mal ya, con tanta delincuencia y con gente que no tiene conciencia





Cortesía | Paco Castorela





