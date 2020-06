Victoria White debuta en el cine mexicano

A través de Netflix, podemos disfrutar de la cinta "Rencor tatuado", dirigida por Julián Hernández y que retrata que en México, un grupo de mujeres que han sido maltratadas y han sufrido algún tipo de violencia, buscan venganza a través de Aída, conocida como La Vengadora, pues es una justiciera que tatúa a los violadores para que nunca olviden su crimen.

En esta importante producción, la talentosa actriz Victoria White tuvo su debut en el séptimo arte, un paso muy importante en su carrera. En entrevista nos cuenta so re su participación.

Interpreto a Eva, un personaje que me parece muy interesante por su complejidad, en primera instancia podría parecer superficial con el clásico estereotipo de una niña fresa, pero a lo largo de la historia es muy interesante cómo se enfrenta a fistinyas situaciones. Junto a La Vengadora logra ver de manera distinta su situación, pues ella está acostumbrada a que le resuelvan las cosas fáciles y a enfrentarse a esta situación de acoso y violencia, la vengadora no la victimiza y eso la hace cambiar mucho

La historia de película se sitúa en la década de los noventa, sin embargo, el tema de la violencia hacia las mujeres desafortunadamente continúa vigente hasta nuestros días, por lo que es muy importante que se siga hablando al respecto para tratar de erradicar esta problemática.

Es un tema muy importante de tocar, y creo que el director logra hacerlo de una forma muy necesaria, viendo todas las caras de los personajes y entendiendo el contexto, creo que por eso es muy apropiada para este momento

Al ser su debut en cine, esta película implicó un gran desafío para Victoria, sin embargo ha sido un trabajo muy fructífero que le ha traído gratas satisfacciones.

Fue mi primer trabajo como actriz en cine y desde ahí, tuve que partir de cero e ir preparándome sobre la marcha, codo a codo con los demás actores que ya tienen una gran trayectoria. Además Julián me apoyó con un coach para ayudarme a entender el personaje

"Rencor tatuado" se filmó en 2018 y estrenada a principios de 2020, en las principales plataformas digitales, algo muy importante para la carrera de Victoria.

Es algo impresionante, en el momento en el que realicé el casting no me imaginaba lo que iba a pasar, y ahora unos años después es mucho más importante de lo que creía y eso me parece muy especial. Haber participado en una historia así con una temática tan interesante y que esté en una plataforma como Netflix, es un paso muy grande en mi carrera

Previo a la cuarentena, Victoria estaba trabajando en un proyecto de índole internacional, que espera retomar pronto. Asimismo, este tiempo en casa lo ha aprovechado para estar con su familia y hacer diversas actividades.

Afortunadamente he aprovechado este tiempo para descansar y he estado retomando actividades que hace tiempo no hacía como la pintura y la escultura que me gustan muchísimo, además he podido disfrutar mas tiempo en familia

