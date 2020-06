Romina Sacre se convierte en Cupido

Durante esta cuarentena, el tema de encontrar el amor no es algo imposible, es por eso que Romina Sacre y Mau Nieto tienen la misión de flechar a varias parejas en el espectáculo romántico “Be my quarentine”, que se transmite en vivo los domingos a las 20:00 horas en el canal de YouTube de Retro Studio.

Es un programa que hacemos a través de Zoom y que se trasmite en vivo por YouTube, con dinámicas del clásico 'Yo nunca, nunca' o ' Qué prefieres', con una ronda de cultura general. Cuando tenemos una cita con alguien, queremos que todo sea perfecto, pero ahora se trata de divertirse, sacar realmente tu personalidad y que se vea quién eres tú realmente

Para la realización de este programa, previamente se hizo una convocatoria en las redes de Mau y Romina, para los solteros que aún no pierden la esperanza de encontrar el amor aun en la cuarentena. La producción y los conductores hicieron la selección de participantes para formar una pareja en cada programa; al final, la pareja tendrá una cita privada de manera virtual, la producción les envía una cena y vino a sus casas para que disfruten mucho más el momento y los ayude a conocerse mejor y descubrir si son el uno para el otro.

Cabe destacar que cada emisión es diferente, la primera Mujer busca hombre, la segunda hombre busca mujer, la tercera hombre busca hombre, la cuarta Mujer busca mujer y la última una edición especial para adultos mayores de 50 años.

Nos gusta hacerlo distinto porque hay gente de todas las edades buscando el amor, no sólo los de 20 y 30 quieren tener pareja, y era importante incluir a la comunidad LGBT. Cada programa es distinto y eso lo hace muy dinámico y que la gente lo quiera ver

El show “Be My Quarantine” tiene como objetivo principal, que tanto los participantes como la audiencia, pasen un rato agradable ante la situación que vivimos, tratando con respeto a todos por igual.

A la gente le está gustando muchísimo, porque justo necesitaban reír en cuarentena y disfrutar de un buen momento; en general nos ha ido muy bien, con una respuesta muy padre. Es algo diferente, porque nunca habíamos visto un show virtual de dating y creo que está funcionando muy bien y será una forma en la que vamos a interactuar más. Además el programa es un ejemplo de que no necesitas el estudio, la súper producción, ni que todo sea perfecto para poder hacer un buen proyecto

Asimismo, agregó que,:

Como persona creativa, este proyecto me ha ayudado a ampliar la forma en la que yo puedo hacer las cosas y el hecho de hacer un programa en vivo y estar al pendiente de los comentarios de la gente en YouTube para saber qué sienten u opinan

La cuarentena ha sido un momento ideal para Romina, pues ha desarrollado su creatividad al máximo, por lo que tiene varios proyectos en puerta.

Estoy muy enfocada en mi página Romina Media y en el próximo proyecto llamado Dog Lovers, también estaré impartiendo conferencias virtuales que voy a dar en el mes de junio, en las que hablaré de equidad de género y cómo está parada la mujer en cuanto al tema laboral y se viene un podcast. La cuarentena me ha puesto muy creativa pero también es muy importante tener tiempo para mí en el que aprovecho para leer, cocinar y sacar a pasear a mis perros; son tiempos difíciles, pero me ha servido para poner prioridades en mi vida, ver qué sirve, qué quiero y qué es importante y que no lo es

El año pasado lanzó su primer libro titulado "Lo sensible no nos quita lo chingonas" bajo Editorial Planeta, un libro dedicado a las mujeres como una invitación a ser ellas mismas, amarse y respetarse.

Es un libro que invita a las mujeres a conocerse a profundidad y ver realmente quiénes son, a ser brutalmente honestas con ellas mismas y sobre todo a quitarse esas máscaras sociales y empezar a poner límites, ponerse las pilas y ser responsables, porque nos enseñan muchas cosas menos a respetarnos y amarnos

