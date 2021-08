Roger González presenta su ópera prima Génesis

El reconocido actor y conductor Roger González, incursiona en el mundo de la producción con su reciente miniserie Génesis, la cual busca dejar un importante mensaje ante la situación que vivimos con la pandemia. La miniserie ya está disponible en Cinépolis Klic, y se ha colocado entre lo más visto durante este mes.

“Es una faceta nueva donde creo que tengo una área de oportunidad muy grande para seguir desarrollándome detrás de las cámaras, siempre me ha gustado mucho la producción y la magia que hay detrás de las películas, series y programas de televisión. Desde chiquito siempre ponía atención a lo que pasaba atrás de cámaras, y cuando me tocaba estar al aire grabando, concentrado en lo que la gente está acostumbrada a verme, que es al frente”, expresó Roger González.

Esta miniserie fue escrita y dirigida por Roger González y Miguel Jarillo, la historia se centra en un apocalipsis cercano, donde un viejo visionario decide crear unas cápsulas espaciales para enviar a cinco jóvenes fuera del planeta, con el propósito de preservar la vida humana fuera de ella. Sólo cuatro de las cinco familias aceptan el futuro de sus hijos, que a la edad de 21 años tendrán que aceptar su destino.

“La historia surge a raíz de la pandemia, me junté con Miguel Jarillo que también es el escritor y director. Nos juntamos a escribir cuando teníamos tiempos libres y podíamos hacer un poco más de cosas, empecé a hacer radio desde mi casa y modifiqué un poco mi rutina y mis horarios como todos, y usamos ese tiempo libre para crear cosas. Al principio de la pandemia había muchos miedos, incertidumbre y temores, entonces empezamos a escribir una historia que justamente habla de un apocalipsis arcano donde cinco jóvenes tienen que tomar una decisión muy importante a la edad de 21 años, y reflejar el hecho de cómo enfrentar este destino y esas cosas que nos pasan en la vida, y que no nos podemos mover porque es algo que nos toca”.

Es así como “Génesis” tiene una segunda línea de la postura que tenían Miguel y Roger como creadores, sobre cómo veían la situación al principio del 2020.

“Este proyecto tiene mensajes muy fuertes y poderosos, que la gente ha podido leer más allá de ser entretenimiento y una miniserie de suspenso y de drama, también hay una doble lectura de lo que está pasando hoy en día. Miguel y yo queríamos tener una postura de cómo la situación tanto personal como global, con lo que estábamos viviendo. Considero que todos los que tuvimos ese destino de vivir el 2020, nos va a marcar de por vida y por eso queríamos crear algo justo en este momento tan importante para nosotros y para el mundo”.

El rodaje de “Génesis” se realizó durante 27 días en la Ciudad de México, contando con un elenco de primera calidad, pues participan más de 50 talentos, entre ellos reconocidos actores y actrices de teatro en nuestro país, estrellas de la televisión, creadores de contenido de México y grandes figuras de TikTok de Colombia, Costa Rica, Argentina y Venezuela, entre ellos, Sofía Aragón, Fontes, José Andrés Castro, Alí Izquierdo, Cristina León y Rodrigo Cuevas.

“El elenco es muy acertado porque por una parte nos ha dado un alcance de 60 millones de personas que siguen redes sociales gracias a los creadores de contenido y Tiktokers, y por otro lado tenemos un sólido elenco de actores y actrices. Hicimos una selección durante varios meses y llegamos a ver a más de 70 creadores de contenido y definitivamente se quedaron los más talentosos para interpretar los personajes protagónicos, muchos realmente nos han sorprendido y quieren continuar con su carrera en la actuación”.

A lo largo de su carrera, Roger González ha tenido la oportunidad de ser dirigido por talentosos directores en distintos proyectos de televisión, teatro, cine y películas de doblaje, pero estar ahora del otro lado, ha sido una experiencia muy importante y enriquecedora.

La miniserie Génesis busca dejar un importante mensaje ante la situación que vivimos con la pandemia / Cortesía | Prensa Azteca

“Encontré en la producción una pasión muy bonita que todo es un proceso creativo, desde una idea hasta cómo materializarla y producirla para que la gente pueda disfrutarla. Definitivamente lo he disfrutado y aunque también implica una gran responsabilidad, es algo a lo que me quiero dedicar a partir de ahora, ya lo he hecho con mis programas de YouTube, pero esta es la primera vez que incursionamos en la ficción para contar una historia”.

Durante las primeras semanas de estreno, “Génesis” se ha colocado de inmediato en el gusto del público, pues se ha posicionado en los primeros lugares.

“Estamos muy contentos porque la semana pasada nos dieron el resultado de los primeros dos fines de semana y estamos en primer lugar de tendencias en la plataforma, eso nos tiene muy emocionados porque competimos con contenidos y películas de Hollywood con actores y actrices muy importantes, y que seamos lo más visto la verdad es un logro para todo el equipo que estuvo involucrado”.

La música es uno de los elementos más importantes en esta producción, y el soundtrack ya está disponible en las plataformas digitales. La música fue compuesta por Junior Basurto Lomba, uno de los jóvenes compositores más talentosos en Latinoamérica con maestría en Film Scoring. Además el músico y compositor argentino Cuci fue el encargado de crear el Soundtrack Original para este proyecto.

“Seguimos invitando a la gente a que no se pierda la serie, y decirles que también pueden escuchar el soundtrack, que es una de las joyas de 'Génesis', la verdad está muy padre porque también la música cuenta parte de la historia. Ahorita estamos promoviendo el sencillo 'Hoy', estoy seguro que les va a gustar mucho”.

Para disfrutar de “Génesis”, no es necesario contar con una membresía de Cinépolis Klic, simplemente al acceder al sitio web, puedes rentar la miniserie completa.

“Cinépolis Klic nos ha apoyado desde el principio con muchísima promoción y eso también es parte del éxito de 'Génesis', la distribución que nos han dado, porque en todas las salas de cine está el tráiler. Hemos hecho una muy buena sinergia y hay muchos planes para seguir haciendo contenido exclusivo para Cinépolis Klic”.

Asimismo, señaló que próximamente estarán realizando premieres en distintas ciudades de la República Mexicana, para llevar esta historia a todo el país.

“La idea es que los fans se acerquen a los actores, porque está padre que vean a sus creadores de contenido fuera de las plataformas y puedan conocerlos porque están explorando una faceta nueva y realmente lo han hecho muy bien”.

Roger agradeció al público que ha seguido su carrera desde sus inicios, y a todos aquellos que se han sumado en el camino.

“La industria del entretenimiento ha sido mi pasión, desde los 11 años me encanta y he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas en televisión, cine, radio y teatro, y que el público crezca conmigo, creo que es una de las cosas más bonitas y definitivamente de las satisfacciones más grandes, es muy bonito que el público me vaya acompañando”.

Finalmente, comentó que le gustaría seguir creciendo en esta área como productor y director, “tengo mucho que aprender, y me encantaría a la par de hacer mi carrera frente a las cámaras seguir produciendo; hoy ha sido una miniserie, mañana me gustaría producir videoclips, teatro o una película, porque es una pasión muy rica y disfruto demasiado estar detrás de los reflectores”, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @rogergzz

Facebook: /rogergonzalez