Mar Bluu se presenta a través de ¿Quién soy?

La cantante Mar Bluu inicia su proyecto musical con el tema ¿Quién soy?, una buena carta de presentación, para dar a conocer al público sus ideas, sentimientos y talento. A poco tiempo de su lanzamiento, la joven cantautora ha conquistado al público con su voz y letras.

La canción fue grabada bajo la dirección vocal de Leo Arellano en Aguascalientes y la producción y mezcla estuvo a cargo de Elías Duarte en Argentina.

Mar comenta que esta canción surgió de un encierro propio que decidió tomar para reconectar con ella misma en un momento complicado de la vida.

"Es mi primer sencillo, fue una canción que nació antes de la pandemia, en la que decidí hacer mi propio encierro para reconectar conmigo misma, y pude darme cuenta que había situaciones y personas que no entendía porque estaban en mi vida y por qué en algún momento conecté con ellas, y que ahora han salido de mi vida. Y así surge en esta búsqueda de entender todo eso", comentó Mar Bluu.

Cabe destacar que esta canción es la antesala a su primer material discográfico, el cual está en proceso de producción y que verá la luz en próximos meses.

"Las canciones ya están listas y estamos en proceso de grabación, ya llevamos la mitad del disco, realmente estoy muy contenta con este inicio y ansiosa de que el público escuche mi música, esperando conectar con ellos y sus experiencias".

A la par del lanzamiento de la canción, Mar estrenó también el video Lyric del tema para que sus seguidores se aprendan la canción más rápido, y a poco tiempo, ha obtenido muy buena respuesta.

Mientras que el video oficial, será estrenado el próximo 27 de agosto a través de su canal oficial en YouTube.

Mar Bluu tiene un talento innato para escribir, pues desde muy pequeña comenzó a realizar esta actividad, dando paso a la creación de canciones y así inició ese camino en la música.

"Desde pequeña he sabido que disfruto mucho la música, y es a lo que acudo cuando no estoy en mis mejores momentos, y uno ve los realitys y programas y dices quiero ser cómo tal cantante, pero conforme fui creciendo, fui conociendo compositores que me inspiraron a componer, siempre he escrito pero llegó un punto en el que decidí pasar eso que escribía a algo más, que en este caso son las canciones".

Fue a los 15 años que decidió emprender su camino de manera formal y profesional, que empecé a componer y a tomar clases de composición y piano.

"Cuando empecé a ver qué mis canciones eran buenas y con ese poder que tiene la música, supe que podía transmitir mensajes, pero no cualquier cosa, realmente no me gusta hablar de amor y desamor, quería hablar de mí, y por eso me pareció muy interesante esta canción".

Conéct@te:

Instagram: @marbluumx

Facebook: /MarBluuOficial