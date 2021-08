Luna Beltrán, actriz del juego a la realidad

La actriz Luna Beltrán ha participado en diversas series muy importantes como Narcos y Enemigo Íntimo, con grandes personajes. Actualmente, se encuentra muy feliz por su participación en la serie La muchacha que limpia que está disponible a través de la plataforma de HBO.

En esta serie, Luna interpreta a Natalia, una chica de buena familia que trata de romper con los estándares de la clase media alta y que sueña con ser modelo, por lo que se caracteriza por ser muy rebelde, independiente y un poco loca pero leal.

"Es una chica de escuela privada que su mayor sueño es convertirse en modelo, tiene muchas ilusiones, y junto a su amiga busca lograrlo. En una ocasión, se encuentran con unos chicos que supuestamente se dedican a buscar modelos, Natalia es súper rebelde y no le tiene miedo a nada, entonces convence a su amiga de que vayan y la pasan súper bien en una fiesta, pero las circunstancias se empiezan a poner raras, se deriva un abuso sexual hacia su amiga y todo cambia", expresó Luna Beltrán.

Es así como la vida las lleva a circunstancias donde son víctimas del poder y la misoginia, por parte de los hijos de una familia poderosa e influyente, pero Natalia nunca abandona a su amiga y se pregunta si realmente vale la pena perseguir un sueño a pesar de las desgracias. Su inocencia es su más grande peligro.

"De aquella violación, también graban un video que se mueve por redes sociales, pero Natalia saca las uñas para defender a su amiga, y lamentablemente lo que cuenta la serie es lo que pasa en la vida real que todo queda impune porque se mueve el dinero, la corrupción porque los chicos con hijos de familia con muchas influencias metidos en la política".

Sin duda, esta serie refleja una parte de la realidad que desafortunadamente vivimos hoy en día, tocando diversos temas de interés para la sociedad.

"Justamente se reflejan algunas situaciones que vivimos en la actualidad, y sobre cómo mujeres, por ejemplo el hecho de no salir sola en la noche, ni siquiera a la tienda, tienes que ir acompañada de algún amigo o familiar, o prácticamente primero ves que traes puesto y después decides si sales o no. Ahora se están realizando más proyectos que se aventuran a hablar de cosas que antes no se tocaban porque eran temas tabúes, pero actualmente hay una generación que estamos pidiendo que se hable de abusos y circunstancias más oscuras, y este tipo de series me parecen fabulosas y ojalá le llegue el mensaje a muchas personas".

Luna ha disfrutado al máximo este gran proyecto, pues tuvo la fortuna de trabajar con un equipo excelente tanto en producción como el elenco.

"Lo que más me gustó de este proyecto es el equipo con el que trabajé, actores muy lindos, hice una gran amistad con Aranza Carreiro".

Desde temprana edad, Luna Beltrán tuvo el interés por la actuación, comenzando de una forma divertida jugando a ser otras personas.

"Todo empezó como un juego, porque siempre me gustó jugar a ser alguien más, conocer a las personas y ser como ellos. En el camino he descubierto el autoconocimiento, que de pronto te llegan personajes y dices 'yo jamás haría esto' pero cuando te quitas las barreras de juzgar al personaje, lo abrazas y amas como si fuera tu propia historia, y descubres cosas en ti mismo y las demás personas. Sin duda, esta carrera me parece fabulosa, y yo creo que moriré actuando", finalizó.

Además de este proyecto, este año Luna espera el estreno de una serie más y de una película.

"Para finales de este año esperamos que se estrene 'Narcos 3' en Netflix, que ha sido muy bien recibida y ha sido un boom, una serie muy bien documentada sobre el crimen organizado. Aquí interpreto a Isabel Arellano, hija de la familia Arellano Félix. Y también, espero el estreno de la película 'Cinco días', que fue una experiencia muy bonita porque nos fuimos a Huasca un mes, grabamos durante pandemia y realmente nos encerramos a trabajar, todo maravilloso".

