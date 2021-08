Myriam está lista para reconquistar los escenarios

La cantante Myriam ha tenido una prolifera carrera en la música desde hace más de 18 años, y en medio de esta difícil situación que vivimos hoy en día, está lista para volver a los escenarios, con un maravilloso concierto llamado "Inéditamente Myriam", el cual ofrecerá el 14 de agosto en la Ciudad de México, donde estará acompañada por Erika Alcocer y Aranza. Asimismo, este concierto podrá verse en streaming el 21 de agosto.

"Este año y medio ha sido complicado para todos en todos los sentidos, pero prometí volver con más música y así será en este concierto. Con mis músicos que me acompañan, estamos preparando un gran show lleno de sorpresas para el público, tendré de invitada a Erika Alcocer que también es una ganadora y me encantará compartir con ella, tiene 18 años que hicimos un dueto y se va a volver a repetir. Y también Aranza, una increíble mujer que admiro mucho", expresó Myriam.

El concierto presencial será el 14 de agosto en La Maraka Salón, contando con todos los cuidados y medidas de higiene y protocolos de seguridad. Mientras que a través de streaming podrá verse el 21 de agosto, los accesos ya están disponibles a través de Eticket.

"Durante el concierto presencial, contaremos con todas las medidas de seguridad y sobre el aforo permitido, porque lo principal es cuidar la salud de todos. Y posteriormente el streaming será el mismo concierto para quien quiera verlo desde la comodidad de su casa, espero puedan acompañarnos".

El concepto de este concierto se llama "Inéditamente Myriam", ya que además de cantar los temas de sus ocho producciones discográficas de estudio, también va a incluir temas inéditos y alguna sorpresa distinta que no hemos escuchado en su voz.

"Me gusta ofrecer un concepto diferente siempre para que la gente pueda ver el show una y mil veces y que no vea lo mismo, me gusta tener una diversidad de propuestas".

Durante la pandemia, Myriam realizó diversos conciertos a través del formato virtual, teniendo una grata respuesta por parte de su público.

"Adaptándonos a esta nueva normalidad que estamos viviendo, el año pasado hice cuatro conciertos streaming, porque uno tiene que buscar alternativas y maneras de llegar al público, obviamente se extraña la presencia de la gente ahí tan cerca, los aplausos que nos regalan con todo su cariño y energía. La música es alimento para el alma, algo que sana, y es que en estos tiempos tan difíciles es muy necesaria, los que estamos en esto, nos dedicamos a entretener y justamente fue lo que hice todo este tiempo, ver la manera de llegar al público para entretener porque hoy la tecnología es una herramienta fundamental para estar en contacto directo con la gente, a través del streaming y las redes sociales estamos a sólo un clic de distancia".

En este difícil año y medio, Myriam ha tenido la oportunidad de estar con su familia y disfrutar muchas cosas, además de seguir haciendo música.

"He estado disfrutando y cuidando a la familia, cuando todo empezó mi bebé Sofía, tenía tres meses, hoy ya tiene más de un año y nunca pensamos que esto durara tanto, pero he tratado de ver el lado bueno y de valorar lo que tenemos".

Cortesía | Myriam

La cantante mencionó que tiene en puerta el lanzamiento de un disco nuevo con un concepto muy interesante, el primer adelanto que ha presentado es el tema "Prometiste volver".

"Tengo un disco en puerta que será de la autoría del maestro Fato, ya salió el primer sencillo de lo que será este material llamado 'Prometiste volver', y el público lo recibió bastante bien, y próximamente viene esta misma canción a dueto con Fato, y muchas sorpresas".

En el año 2002, Myriam se coronó como la ganadora de la primera edición de La Academia, cautivando al público con su talento y enorme carisma, que sin duda han sido la clave para mantenerse entre las favoritas de la gente.

"Son casi 19 años de muchas satisfacciones, de mucho trabajo, esta es una carrera de resistencia y constancia, estoy muy agradecida con el público, porque desde que empecé mi camino en la música, sigo contando con lo más importante que es su cariño y apoyo, que definitivamente es lo que me ha mantenido todo este tiempo".

Este concierto en La Maraka será el primero de una serie de presentaciones que tiene en puerta, pues sin duda, su público ya la extraña y volver a reactivar los conciertos presenciales ha sido lo mejor.

"Que este concierto sea un respiro para todos, realmente nos va a caer muy bien. Cuernavaca es una ciudad que me encanta, su gente y clima son maravillosos, además están muy cerca de Ciudad de México y ojalá me puedan acompañar de manera presencial, sino a través del concierto virtual", finalizó.

