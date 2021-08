Alejandra Toussaint, una sobreviviente comprometida y leal

Después de más de 100 días, esta noche llega a su fin el programa Survivor, que se transmite a través de Azteca Uno, y sin duda, una de las sobrevivientes más polémicas de esta emisión ha sido Alejandra Toussaint, actriz profesional que se convirtió en la persona que le puso candela al proyecto, con sus controversiales estrategias.

Alejandra fue eliminada el pasado domingo 8 de agosto, tras perder ante Julio Barraza en un duelo muy cerrado.

"Estoy muy feliz reponiéndome de esta locura de tantos meses jugando a Jumanji (risas)", expresó Alejandra Toussaint.

La invitación a ser parte de este programa, llegó a Ale después de ser parte de la telenovela de corte cómico "3 familias", y la talentosa actriz, no lo dudo ni un momento, pues siempre ha sido amante de la naturaleza y de las aventuras extremas.

"A mí siempre me ha apasionado la naturaleza, yo soy una persona que en vacaciones me voy a acampar, en esta onda salvaje, dormir en hamaca o en una tienda de campaña y hacer senderismo. Me pareció que podía compaginar eso y que era una gran idea, pero ¡oh inocente palomita!, no es lo mismo, me tocó dormir en una tabla sin techo y ninguna comodidad, tener recolectar comida, en fin, una aventura diferente".

Durante su desempeño en el proyecto, como parte de la Tribu Jaguar, Alejandra se convirtió en una de las más polémicas, pues en algún momento sus compañeros le dieron la espalda, siendo Sargento Rap el único que se quedó a su lado, además por sus estrategias, roces con otros compañeros y la creación del grupo Las Hienas, que dio mucho de qué hablar con sus decisiones, sin embargo, la actriz menciona que sólo fue un juego, como un papel distinto a lo que ella es en realidad.

Ante esta situación, Alejandra recibió mucho odio y malos comentarios por parte del público, incendiando las redes sociales.

"Tengo que ser honesta, por supuesto que a nadie le gusta leer mensajes de odio, pero lo tomo como algo muy positivo, porque el hecho de que las personas se hayan enganchado con mis palabras, y les haya provocado sentimientos, buenos, malos o irregulares, me hace sentir absolutamente plena, porque soy una apasionada de contar historias y si la gente conectó y de repente decían 'ay la quiero destrozar' (risas) está bien. Finalmente, lo peor que me pudo haber pasado es que yo estuviera en aquellas condiciones, partiéndome el lomo, y que nadie me recordara".

Asimismo, agregó "En ningún momento se nos dan guiones, cada quien empieza a sacar sus palabras, y comienzan las estrategias, es un parque de diversiones al aire libre si lo vemos de otra manera, y tenemos libertad absoluta de crear nuestra estrategia, de ser tú plenamente o ir modificando tus conductas a lo largo del proyecto. Todas esas estrategias son válidas y no se debe juzgar la decisión que cada uno tome, cada quien vivió su propio Survivor".

Su amistad con Sargento Rap ha sido una de las más valoradas en este proyecto, pues algo que caracterizó a Alejandra fue su lealtad y sinceridad.

"Sargento Rap es mi malandro favorito, mi compadre del alma, Survivor es una mezcla muy interesante y las relaciones de amistad fuertes son completamente honestas y van a trascender mucho más allá de la pantalla, y ese es el caso con Sargento, de hecho ya estoy en contacto con su esposa Camy G que es sensacional, en algún momento estuvieron tratando de sembrar la duda que si entre Sargento y yo había algo, y a ella le hacían entrevistas para ver si no se enojaba, y es una mujer tan brillante y feminista, que siempre lo entendió como lo que fue, una amistad de compadres donde nos ayudamos, porque siempre he creído que si no haces una cadenita de eslabones, todo es tan difícil que te quiebras muy rápido, no puedes resistir tantas tempestades solo. Si no hubiera contado con el apoyo de Sargento, no hubiera resistido Survivor, fue mi ancla y le agradezco muchísimo. A los dos nos encanta escribir, él canciones y yo historias entonces fuimos los que más sufrimos por no tener papel y pluma, y todos los días platicábamos y repasábamos las ideas para que no se nos olvidara".

Definitivamente su duelo de eliminación, fue uno de los más cardíacos, pues se enfrentó a uno de los jugadores considerado entre los más fuertes, y estuvo a segundos de eliminarlo.

"Queda claro que soy una apasionada, y que en algún momento se me había juzgado por no tener un rendimiento súper top en los juegos, pero veo las estadísticas y realmente no me fue tan mal, creo que me hacían sentir peor algunos compañeros estando allá adentro, que de lo que realmente era. Entonces cuando me pusieron en duelo de extinción con uno de los catalogados como más fuerte en ese momento, y haya estado tan reñido, hizo que me fuera con mucha paz, en ningún momento tiré la toalla, lo peleé hasta el último momento".

Esta experiencia le ha dejado grandes enseñanzas de vida a Alejandra, como valorar muchas cosas y dejar de preocuparnos por banalidades.

"Me ha dejado muchas satisfacciones y mentiría si digo que la disfruté al máximo, si la disfruté pero al mismo tiempo fue muy complicado, en todo el momento me estuve sintiendo muy vulnerable y en una situación de mucho peligro y estrés por los bichos. Definitivamente Survivor te deja síndromes.

Cuando una experiencia te lleva al extremo, te das cuenta que tus problemas de la vida cotidiana no son tan vitales como creías. Es una bendición retomar mi vida diaria y angustias, ya entendí la escala de valores de lo que te debe realmente preocupar en la vida, le debo a Survivor el haberme reconectado con lo que es realmente importante".

La actriz agrade haber conectado con el público en su momento más vulnerable, y hace importantes reflexiones al respecto.

"Uno de los grandes aprendizajes, es que justo cuando más conecté con el público fue cuando verdaderamente abrí mis heridas y fui profundamente honesta, porque por supuesto que si sentí rechazo, me sentí la diferente y también profundamente sola, y es una cuestión dentro y fuera de Survivor, el cómo yo he decidido ser una mujer independiente y llevar mi vida ha sido cuestionado en múltiples ocasiones inclusive en redes me decían que porque no estoy casada ni tengo hijos, y no tendríamos porque responder esas preguntas, tendríamos que ser profundamente respetadas las mujeres. Además estamos pasando una pandemia y las personas se volvieron más agresivas y cuestionan todo, y eso te hacen sentir culpable de la persona que eres; y debe quedar claro que uno no debe sentirse culpable, porque todos tenemos derecho a existir y somos necesarios".

Alejandra volverá pronto a México para retomar sus proyectos de actuación y revisar otras propuestas laborales.

"Me confirmaron que por fin se estrena la película 'Forgiveness' una co-producción entre México y Estados Unidos. Cinta de terror dirigida por Alex Kahuam donde comparto créditos con Alejandra Zaid y Laura de Ita, yo soy la protagonista y pues seguimos en esta línea de horror. Se estrenará en el Festival de Londres, no podemos tener mejor escenario, estoy muy contenta".

Asimismo, ha sido invitada a un proyecto de Ópera y le gustaría retomar su programa "Tiempo de Filmoteca" donde analiza cine de arte y la comenta con un invitado.

Finalmente, la actriz hace una invitación al público a que se den la oportunidad de conocerla fuera del reality y que la sigan a través de sus redes sociales para conocer sus próximos proyectos.

