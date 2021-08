Cynthia Alesco busca empoderar a las mujeres

Recientemente en se estrenó la telenovela Vencer el pasado en el canal de Las Estrellas, que da continuidad al éxito de Vencer el miedo y Vencer el desamor, bajo la producción de Rosy Ocampo. En esta telenovela, participa la actriz Cynthia Alesco, quien está muy contenta de ser parte del proyecto, dando vida a Ana Solís, una chica controversial que hará todo por su felicidad y que busca dar un mensaje de sororidad.

Como una mujer guerrera, atrevida y aventurera que busca su propia felicidad, le cueste lo que le cueste, es así como Cynthia describe a este maravilloso personaje que le ha dado muchas satisfacciones como actriz.

"A Ana la vamos a ver haciendo muchas travesuras, es una mujer que le encanta disfrutar la vida y pasarla bien, es azafata de profesión y se la pasa recorriendo el mundo, pero en el fondo su mayor sueño como el de muchas mujeres es establecerse y formar una familia, y a pesar de que la vemos de un lado a otro, su principal interés es ese, y cree que eso va a encontrar en Heriberto, una persona estable y que no le haga la vida de cuadritos como lo han hecho otros, es ahí donde busca algo de venganza".

Las dos entregas anteriores “Vencer el miedo” y “Vencer el desamor” tuvieron excelentes resultados, rompiendo récords de audiencia tanto en México como en Estados Unidos, pues las temáticas que abordan son muy actuales y de interés social.

"Para mí ha sido una grata sorpresa, y cada vez que estoy en el set me sorprendo más. Entré al proyecto sabiendo de qué se trataba, pero ahora que lo veo en pantalla sé los temas tan importantes que estamos tomando, para mí significa un sueño realizado, es de los mensajes que quería darle a la sociedad sobre todo a las mujeres justo eso, de apoyarnos entre nosotras y empoderarnos y saber que unidas somos más fuertes, y que no estamos solas".

Asimismo, reflexionó: "A veces hasta te da vergüenza aceptar que has permitido cosas que deterioran tu autoestima y amor propio, y decirle eso a tu propia familia es inconcebible. Ver esta situación en pantalla, de algo que hemos pasado muchas mujeres, me parece increíble, sobre todo por la increíble labor que está haciendo Rosy Ocampo".

Así como su personaje en "Vencer el pasado", Cynthia ha tomado la misión de empoderar y ayudar a las mujeres compartiendo frases y consejos a través de sus redes sociales.

"No somos un cuerpo, somos más que eso, somos un alma con una bola de emociones que si no sabemos controlar nos pueden hundir. Personalmente he pasado por muchos cambios y procesos y todo me ha ayudado mucho, comparto esas frases que me han dado claridad porque seguro conectan con alguien, a alguien le ayudarán, se identificarán o se sentirán acompañados con tan sólo una palabra".

Finalmente, la actriz brindó un importante mensaje para todo el público, además de invitar al público a no perderse “Vencer el pasado” de lunes a viernes a las 20:30 horas, y a seguirle la pista en sus redes sociales.

"Hay que echarle muchas ganas, nunca es tarde para trabajar en tu autoestima, y nuestro amor propio para curar nuestros demonios mentales como seres humanos", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @cynthiaalesco

Facebook: Cynthia Alesco