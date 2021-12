Rafael McGuire lanza su videoclip "Touching you"

El cantante y actor morelense Rafael McGuire, estrenó el videoclip de su reciente sencillo musical Touching you, el cual se ha convertido en el proyecto más grande e importante de su carrera.

“Esta canción es una invitación para aceptar, celebrar y vivir nuestra sexualidad, la cual representa una parte muy grande de nuestra libertad como seres humanos”, expresó Rafael McGuire.

Sin embargo, para darle un toque distinto, en el video musical el cantante decidió crear universos paralelos en los cuales él da vida a diferentes versiones de sí mismo.

"Siempre he creído en la existencia de realidades alternas, las cuales han sido creadas a partir de decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas, dando lugar a diferentes posibilidades de nosotros mismos en otras dimensiones".

Son justamente sus experiencias de vida las que lo llevan a componer la letra de Touching you, inspirada en la lucha personal por conseguir su libertad de expresión, durante un tiempo en el cual parecía imposible ser honesto consigo mismo y con los demás.

Con el lanzamiento de Touching you, Rafael McGuire cierra el 2021 pero también marca el inicio de un extenso repertorio de canciones originales compuestas por él mismo, que dará a conocer durante 2022, incluyendo su primer tema original en español.

De acuerdo con el trabajo musical que ha presentado en los últimos meses, definitivamente Rafael McGuire está listo para convertirse en una de las promesas musicales más importantes de México.

Actualmente se encuentra incursionando en proyectos dentro y fuera de México. “Me siento profundamente agradecido con el universo por permitirme hacer lo que más amo, por poner a personas especiales en mi vida, que alimentan mi alma y mi corazón, por el apoyo incondicional de mi familia y de aquellos que me rodean, pero especialmente por la conciencia que he logrado desarrollar en los últimos meses y que me ha permitido darme cuenta que puedo lograr cualquier meta que me proponga siempre y cuando crea en mí mismo, invito a todos a reflexionar y tratar de encontrarse con ellos mismos, pues verán que todo es posible”.

Cabe destacar que también se ha desempeñado como activista de la salud mental y del amor propio.





