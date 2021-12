En Evolución muestra el crecimiento de Karol Tapia

La cantante y compositora mexicana Karol Tapia, presentó su segundo EP titulado "En Evolución", un disco de pop indie que fusiona diversos géneros como el rock, tango, folk y electro pop, aunque cada canción tiene una esencia única que logran desarrollar un hilo conductor que genera una atmósfera perfecta en este disco, mostrando además una faceta distinta en el concepto musical de la talentosa joven.

Cabe destacar que Karol comenzó a grabar este álbum a finales de 2018, y a partir de 2019 dio a conocer algunos sencillos, con la idea de compartir todo el album en 2020, pero la pandemia atrasó algunos planes.

"El álbum está integrado por siete canciones, que escribí en diferentes periodos de mi vida, se las llevé a mi productor para que entre los dos eligiéramos cuáles formarían parte del disco, y aunque hablan de distintos temas y épocas, logramos que se fusionaran y dieran un concepto muy interesante al álbum. La idea era presentarlo en 2020, pero por la pandemia todo se movió hasta ahora, pero tuve la oportunidad de sacar dos sencillos más también en ese tiempo y hacer vídeo a cada canción", expresó Karol Tapia.

El lanzamiento del álbum, se acompañó con el sencillo y videoclip del tema “En Evolución” que justamente le da nombre al disco.

"Con este sencillo justo quería marcar ese crecimiento artístico y personal que he tenido en mi vida, en el video sale mi sobrina que se llama Camila Tapia y me representa a mí de niña, para plasmar este paso en la vida artística y hasta llegar a un escenario en la azotea, que es como cantarle al mundo frente a mí".

Asimismo, la joven menciona que desde que eligieron las canciones del álbum y se incluyó ‘En evolución’, supo que ese sería el nombre del disco, el cual queda perfecto en estos momentos que vivimos con la pandemia.

"Justamente los seres humanos siempre estamos en constate cambio, aprendiendo y creciendo. Y la pandemia nos hizo tomar diferentes actitudes y posturas, para empezar a trabajar en cosas nuevas, y justo va muy ad hoc con el título del disco de que siempre estamos evolucionando. Y en estos tiempos, hay que aprender de los días malos y disfrutar los buenos, comprender que somos humanos y no siempre vamos a estar hasta arriba, tenemos que atravesar varios puntos".

En este segundo material discográfico, Karol muestra una evolución tanto en la música, como en sus letras en comparación con su primer disco llamado "¿Fantasía o realidad?".

Esta producción corrió a cargo del productor ganador del Grammy

Yuno Forquetina, ex integrante y director musical de Natalia y la Forquetina". Además contó con la colaboración de Fernando Reyes e Idania Valencia para el mix y master de algunas canciones, y YukarI Francia fue la encargada de realizar el arte del álbum.

"Hay un crecimiento en comparación con el primer disco, el cual lo hicimos con mucho amor y si pensando en dar un sonido profesional, pero lo realizamos únicamente entre dos personas, el productor tocó casi todos los instrumentos. Y este segundo disco lo trabajé con Yuno Forquetina, contratamos musicos de sesión, y yo estuve presente en toda la pre producción , analizando los sonidos para ver qué esencia darle a cada canción y fusionar sonidos".

Karol comentó que una de sus canciones favoritas de este álbum es el tema "Miedo", pues recuerda muy bien el momento en el que la compuso.

"Es una de mis favoritas porque fue muy espontanea la forma en la que la compuse, iba caminando y la letra empezó a llegar a mi cabeza, y después hice la melodía con mi celular, ya llegando a casa la detallé y quedó así".

Para cerrar el 2021, la cantante continuará con la promoción de "En Evolución" que afortunadamente ha tenido un muy buen recibimiento por parte del público. Además, mencionó que lanzará un video más y tiene la intención de grabar una sesión en vivo, para seguir compartiendo la música de este álbum, por lo que espera tener alguna presentación pronto.

"Quiero volver a los conciertos y festivales para presentar este disco, que al final del día es como mi bebé, y sobre todo que la gente pueda conectar con la música y las canciones en general. Extraño al público y esa oportunidad de conocer nuevos lugares, pero ojalá la situación mejore y pronto pueda reencontrarme con la gente y disfrutar de un concierto en vivo".

Karol se interesó por la música desde muy pequeña, sin embargo, fue hasta los 17 años que decidió estudiar la Licenciatura en Música Popular Contemporánea en la Academia de Música Fermatta en 2008. Su talento nato, la llevó a descubrir su camino y fue aceptada para formar parte de la segunda generación del Taller de composiciónde la Sociedad de Autores y Compositores de México, recibiendo un diploma de la mano del Mtro. Armando Manzanero al final del curso. Asimismo, a lo largo de su carrera ha compartido escenario con diversos artistas y músicos.

"Es importante saber que no todas las puertas se pueden abrir, pero siempre se pueden crear nuevas oportunidades, no hay que rendirse facilmente porque esta es una carrera de resistencia y no de velocidad; he aprendido que debo llevar mi paso y que cada camino es diferente".

Finalmente, Karol Tapia mencionó que ya tiene varias canciones guardadas, que el cajón ya está lleno y sólo espera encontrar el momento ideal para grabarlas, pues compartir con el público sus ideas, emociones y sentimientos a través de la música, siempre será lo más importante.

