Matíss Ocampo celebra 22 años en la música

El cantautor morelense Matíss Ocampo celebró 22 años de trayectoria musical, con un concierto muy especial en el espacio Jardín 9, donde el público se dio cita para disfrutar de este recorrido por la carrera del cantante, que sin duda es uno de los máximos exponentes de la trova y músico de autor en Morelos.

Además de festejar un aniversario más, el cantante celebró este regreso a los escenarios, después de realizar diversas presentaciones virtuales, sobre todo durante el confinamiento por la pandemia.

"Es muy importante y muy bonito, principalmente porque salimos de este proceso de encierro, que la verdad en cuestión creativa fue muy productivo pero siempre el calor humano es lo mejor y una grata experiencia reencontrarnos",expresó Matíss Ocampo.

Con gran emoción, el cantante mencionó que este especial concierto es una forma de recopilar todos los capítulos en esta aventura musical que comenzó hace más de dos décadas, un camino que no ha sido fácil, pero siempre las satisfacciones han sido mayores.

"Es una presentación muy importante, para recopilar ciertos discos y ciertos años en esta salida a los conciertos presenciales, y darle continuidad a otros proyectos, hay mucha alegría, mucha memoria, muchos recuerdos y muchas canciones que cantar". Durante la noche musical, Matíss cautivó al público con una serie de interpretaciones, plasmando su talento y calidad vocal en cada canción.

Por supuesto los temas que no pudieron faltar fueron "Te me sigues antojando", "Sí me besas así" y "Hagamos cuentas", éxitos que han sido parte de su carrera, y que se han colocado en el gusto del público. Asimismo, no faltaron los temas nuevos que el público pudo escuchar en vivo por primera vez.

"Tengo varias canciones nuevas, que al público le han gustado mucho, una de ellas es 'Han sido días', donde invité a nuevas voces a compartir la música desde casa. Y la otra es 'Siempre', que habla de todas esas personas que han estado cerca de la familia en esta crisis de salud".

El 2020 estaba lleno de planes para el cantante, sin embargo, al igual que todos, tuvo que pausar muchas cosas con la llegada de la pandemia, sin embargo, la música siempre estuvo ahí, como su mejor aliada, por lo que Matíss aprovechó para seguir creando nuevos temas y estar cerca de su público desde otras trincheras.

"Nos fuimos a la virtualidad, hice seis conciertos a través de este medio, cuatro desde casa y dos en otros espacios. Fueron conciertos bien producidos con audio y video, muy experimentales que los llevamos a las redes sociales, y esa experiencia nos ayudó para poder lograr este concierto de aniversario, que es como ese cierre de los conciertos virtuales y todo lo que hice este año y medio, también para poder evolucionar a otras cosas".

En este concierto, Matíss tuvo como invitados de honor al cantautor Josabupa, al músico Sergio Ortega y al rapero Marco Koper, regalando una noche llena de sorpresas para su público.

"Es un gusto compartir con grandes amigos, como Josabupa y Sergio Ortega, también con Marco Koper, que desde hace tiempo quería hacer alguna intervención con algo de rap, hicimos una buena amistad con él y vendrán cosas interesantes".

Asimismo, el talentoso joven Josabupa presentó también algunos temas de su reciente LP llamado "Diáfano", y se mostró muy feliz por ser parte de este concierto de aniversario.

"Es un enorme honor estar acá con Matíss, deseando que sean muchos años más de celebración en su carrera. Y estoy muy agradecido y contento, que después de años de escucharlo, ahora pueda compartir ratos con él", destacó Josabupa.

Matíss Ocampo inició su camino en la música a muy temprana edad, pues bajo la influencia de cantantes y agrupaciones como Armando Manzanero, Silvio Rodríguez, Pink Floyd, Juan Luis Guerra y The Beatles, a los 11 años comienza a hacer canciones con su guitarra como instrumento principal. Posteriormente, a los 14, comenzó a componer sus primeras canciones, como una necesidad de expresar sus sentimientos, ideas y emociones. Estudió con maestros particulares de guitarra clásica; también estudió el propedéutico como instrumentista en la escuela de La Salle y de ahí tomó dos años la carrera de Composición Musical en el Centro Morelense de las Artes (CMA).

En 22 años ha pisado diversos escenarios tanto en Morelos como en otros estados de la República Mexicana, compartiendo con un sinfín de colegas locales, nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido un gran impulsor de la cultura y sobre todo de la música en Morelos, abriendo espacios para todos los cantautores y organizando eventos especiales.

"Ha sido una muy bonita reflexión en estos 22 años, porque sacar carteles, fotos y discos es agradable, realmente ver el camino que de repente ha sido difícil, pero seguimos echándole ganas en la música y es muy satisfactorio e increíble ver cómo los amigos se van uniendo, agradezco por ese motivo y al público por su incondicional apoyo".

Además de continuar su camino en la música, en su labor como promotor cultural, en medio de la pandemia, Matíss abrió un espacio cultural y gastronómico llamado "Lugar 43" en el centro de Cuernavaca (sobre Álvaro Obregón, a la altura del Jardín Borda), donde además de vender pizzas, ha sido un foro muy importante para la expresión cultural y artística. "Hace un año dos meses, que abrimos este lugar, donde el arte culinario es lo principal, pero también tenemos libros, cineclub los jueves y por supuesto, música".

