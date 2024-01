Posset llega al foro The Pit con un tributo a Portishead

El Foro Multidisciplinario The Pit inicia sus actividades de 2024 con el concierto "Tributo a Portishead" a cargo de la banda Posset, el próximo 19 de enero a las 21:00 horas.

Posset es una agrupación mexicana tributo a la icónica banda británica de trip hop Portishead. Y en este concierto, deleitarán al público con la interpretación en vivo del álbum "Roseland NYC Live 1998" el cual cumplió 25 años en noviembre de 2023.

Sigue leyendo: A sus 25 años, La Resortera revive el Ska morelense en The Pit

La agrupación Posset procedente de la Ciudad de México, está integrada por los músicos María Camargo (voz), Adrián López (guitarra), Veronica Nitai (teclados), Benjamín Valdés (bajo) y Oscar Kogsni (batería, samples y dirección musical) quienes unen su talento en este importante proyecto que rinde homenaje a una de las bandas británicas más destacadas de la década de los noventa, y que es considerada como pionera del género denominado trip hop.

"Es un honor y gran reto interpretar a lado de amigos musicazos que integramos Posset, esta música tan llena de matices, mucha expresividad, originalidad y dramatismo", expresa María Camargo sobre el proyecto Posset.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Respecto al álbum "Roseland NYC Live" de Portishead, es un material discográfico que fue grabado y filmado en el legendario Roseland Ballroom de Nueva York y lanzado el 2 de noviembre de 1998 por Go! Beat, y está integrado por 11 canciones, entre las que destacan "Sour times", "Humming", "All mine", "Only you", "Glory box", "Strangers" "Cowboys" y "Mysterons".

Los boletos para disfrutar de este concierto especial de Posset en tributo a Portishead tienen el siguiente costo:

Preventa: 170 pesos

Taquilla: 200 pesos

Pata adquirir tus entradas previamente, ingresa a la página web de Passline o en taquilla el día del evento.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este gran concierto, pues la banda Posset cuenta con talentosos músicos que en este proyecto han destacado por su calidad musical, convirtiéndose en un referente importante para rendir homenaje a Portishead.

Conéct@te:

Instagram: @posset.musica

Facebook: /Posset.musica