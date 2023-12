Tijuana No! presenta concierto especial en Cuernavaca

Para cerrar su gira por distintas ciudades del sur de la República Mexicana, la legendaria banda Tijuana No! presentará un concierto especial en Cuernavaca, el próximo 23 de diciembre a las 21:00 horas en el Foro Multidisciplinario The Pit.

Este concierto, se realiza como parte del Skapate Biker 2023, donde se presentarán distintas bandas de ska, reggae y rock como Los Nadie Crew, Low Vago, Los Calzones de la Doña, Balam Roots y El Rebozo de María, que serán la antesala perfecta para la banda estelar de la noche.

Tijuana No! es una banda que fusiona rock, reggae, ska y punk, que cuenta con más de 30 años de trayectoria, que surge en Tijuana a finales de la década de los ochenta, y a lo largo de su camino se ha integrado por talentosos músicos como Julieta Venegas, Luis Güereña y Ceci Bastida.

Actualmente, su alineación se conforma por las y los músicos, Luis Sandez (voz), Jorge Salcedo (voz), Linda Owlen (voz), Jorge Jímenez (guitarra), Alejandro Zúñiga (batería), Edmundo Arroyo (saxofón), Daniel Villareal (trombón), Andread Peña (teclados) y Eunice Paz (bajo y coros).

Integrantes de la banda Tijuana No!. / Cortesía | Facebook: Tijuana No!

Con el paso del tiempo, Tijuana No! se ha caracterizado por incluir en sus letras, especialmente de crítica social, entre los que destacan temas como la inmigración y la pobreza.

Con su labor musical han apoyado a movimientos como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y protestas contra la Ley Arizona. Asimismo, en sus inicios lanzaron el tema "Soweto" que habla acerca de la segregación racial y la propuesta separatista "Apartheid" por parte del gobierno/anglo-imperialista sudafricano.

Sobre su trayectoria...

La banda comenzó con el nombre de Radio Chantaje, y posteriormente, lo cambiaron a No, sin embargo, en la Ciudad de México, ya había una agrupación de relevancia local con ese nombre, por lo que luego de presentarse en esa ciudad en 1990, decidieron llamarse Tijuana No!. Su popularidad creció con un disco grabado en la disquera Rock and Roll Circus, en 1991, el cual fue regrabado por el sello alternativo Culebra Récords en 1992. Y su sencillo "Pobre de ti" alcanzó fama en el mercado hispanohablante y con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los clásicos del rock mexicano.

En 2017 fue publicado el documental "Tijuana No! Borders and Transgressions" del director Pável Valenzuela Arámburo, que trata sobre la historia del grupo.

Entre los éxitos de Tijuana No! están las canciones, "Pobre de ti", "Spanish Bombs", "Transgresores de la ley", "Sin tierra", "Cowboys asesinos", "Niños de la calle", "La migra", "Seguimos andando", "La esquina del mundo" y "Fiesta de barrio", entre otras.

Símbolo representativo de la banda Tijuana No!. / Cortesía | Facebook: Tijuana No!

Boletos a la venta

Los boletos para este concierto especial tienen un costo de 150 pesos (preventa) y 200 pesos (taquilla), y pueden adquirirse directamente con las bandas o a través de la plataforma digital Passline, dando clic aquí.

Recuerda que el Foro Multidisciplinario The Pit se ubica en Boulevard Benito Juárez no. 111, col. Las Palmas en Cuernavaca. No te pierdas este concierto que promete ser una gran noche musical.

