Jessica Hamed lanza su álbum 'Habitar' con nuevas canciones

La cantautora morelense Jessica Hamed estrena su álbum musical "Habitar" el próximo 15 de diciembre, y estará disponible en todas las plataformas digitales, así como un lyric video especial en YouTube. Este disco representa algo muy importante para la cantante, ya que refleja mucho de su vida.

"Este álbum representa varios momentos de mi vida, retomar varias cosas de mi pasado que quedaron inconclusas, pero también reencontrarme de otro lugar con lo que yo aspiraba, y a lo mejor no estaba lista para sacar", expresó Jessica Hamed.

El álbum "Habitar" es resultado de un trabajo de más o menos un año, entre escribir, hacer arreglos y producir en el estudio, y que ya está listo para compartir con el público.

"Desde hace tiempo estaba ya explorando otras narrativas, mi primer álbum fue más de desamor, y he hecho canciones más sociales y políticas; y desde la pandemia que lancé el tema 'Un pájaro que canta', fui explorando un poco más esa reflexión sobre nuestro habitar en el mundo, nuestro quehacer y cuáles son las cosas que a la humanidad nos inquietan, ahí empecé a planear que haría un álbum llamado 'Habitar', eso en 2020, sin embargo, siguieron otras canciones que se fueron por otros caminos y funcionaron mejor como sencillos".

Y fue hasta el 2022 en un concierto que presentó en el espacio La Heladera Salvaje, incluyendo secuencias que acompañaran su presentación, que surgió la idea de este álbum como lo podremos escuchar.

"Generalmente solo toco yo con la guitarra, y muchas de mis canciones tienen mucha producción, les meto bajo y batería con producción de arreglos e instrumentos, entonces en vivo suena diferente a lo que yo tocaba, y decidí incursionar con las secuencias en los conciertos; ahí Ismael Peña me escuchó y me dijo que me apoyaba en la producción de las secuencias de las nuevas canciones. Fue así como produjo algunas pistas para tocar en vivo y así acompañar mi voz y guitarra, me gustó mucho su trabajo, como él sintió la canción y así como surgió la idea de que fuera él quien se encargara de la producción del álbum".

El disco "Habitar" está integrado por ocho canciones, las cuales son: "No hay destino" (sencillo que presentó a mediados de este año); los temas inéditos, "Habitar", "Días random", "Más tranquila" y "Reverdecer". Así como nuevas versiones de "Un pájaro que canta", "Hoy le pido al mar" y "Basta de drama".

La producción del disco estuvo a cargo de Ismael Peña, los arreglos musicales fueron una colaboración entre Ismael y Jessica Hamed. Asimismo, cuenta con la colaboración de los músicos Jonathan Hernández (bajo), Efrén Ávila (guitarra) y Pablo Peña (guitarra) en algunas de las canciones.

En colaboración con el artista David Gallo, la cantante preparó un video lyric especial que incluye el disco completo con la letra e imágenes que hacen referencia al contexto de cada canción.

"Preparamos un video lyric con una producción visual con acercamientos a cada canción. También ya está disponible el video de 'No hay destino' que hice con David Gallo, y curiosamente utilizamos tomas que hicimos hace seis años para otro proyecto que ya no se dio, y quedaron perfectas para este video".

Sin duda, el álbum "Habitar" será un lanzamiento importante para Jessica Hamed, ya que además marca una evolución musical que se verá reflejada en sus presentaciones en vivo, ya que estará acompañada de músicos como Ismael Peña y Jonathan Hernández.

"Es muy fuerte mirar hacia atrás los procesos, porque una planea cosas y de repente la vida misma te va llevando hacia otros caminos, y a veces piensas que algunas ideas que pusiste en la mesa, ya se quedaron ahí, pero de repente salen en el momento preciso y con las personas justas. Ahora estamos ensayando con Ismael Peña y Jonathan Hernández, y esperamos presentar oficialmente el disco en vivo, en un concierto en febrero de 2024".

Finalmente, Jessica Hamed invitó al público a apoyar a las y los artistas locales, escuchando su música, siguiendo sus redes sociales y asistiendo a los conciertos.

"Muchas veces nuestra remuneración es ver la alquimia que representa la música y los sonidos para alguien más, y ver listo y afuera el trabajo de tantas mentes y corazones, es algo maravilloso".

No te pierdas el estreno del disco "Habitar" de Jessica Hamed, y síguele la pista a través de sus redes sociales.

