Platanito Show continúa la gira de su espectáculo "Heavy Tour"

El comediante Platanito Show continúa con su gira del espectáculo “Heavy Tour” junto a Los Lunatics, que después de presentarse en algunos lugares del interior de la República Mexicana, llegará a la Ciudad de México este 13 de agosto, en La Maraka Salón para brindarle al público un momento de alegría y diversión, en estos momentos tan complicados.

“Nos urge reír, llevamos viviendo una psicosis horrible este año y medio, tantas cosas que hemos vivido, enfermedades, familiares y amigos que hemos perdido, el temor que ha surgido y la crisis en la economía, entonces el poder reír es algo necesario. Estoy muy contento porque se empiezan a reactivar los espectáculos, hasta el momento el entretenimiento sigue siendo un gremio muy golpeado por la pandemia”, expresó Sergio Verduzco “Platanito Show”.

En este show, un ingenioso y simpático payaso que incorpora efectos de sonido y música creando un espectáculo único en su género. Platanito Show es una función interactiva, en donde la diversión está presente, donde el público participa animadamente y se integra al mejor ambiente, sin ser ridiculizado o evidenciado.

“A la gente que nos acompañe a este show en la Maraka, les garantizamos que vivirán un gran espectáculo, que viene con todo, toco temas de la pandemia y está adaptado a lo que hemos vivido en este año y medio, estoy seguro que lo van a disfrutar mucho”.

El año pasado, previo a la situación de la pandemia, Platanito había comenzado con este espectáculo de una forma diferente, sin embargo, todo se vio pausado y tuvo que adaptarse a otros medios, como el ámbito virtual.

“Al principio de la pandemia empezamos con los shows virtuales, funcionó muy bien, pero nunca será igual, no hay como los espectáculos en vivo, no había reacción del público, no hay esa respuesta inmediata pero lo fuimos haciendo y funcionó bastante bien”.

Cortesía | Platanito Show

En el espectáculo “Heavy Tour”, podemos ver al comediante con un look muy peculiar, lejos del colorido al que estamos acostumbrados, con menos maquillaje y colores más sombríos.

“Antes de la pandemia, inventamos este show y empezó a funcionar súper bien, pero llegó esta situación y nos do en la torre, tuvimos que suspender la gira por la República Mexicana, Estados Unidos y Centroamérica, este es el mismo show que estamos retomando, es un gran espectáculo y el cambio de look es únicamente para este gran espectáculo, no es definitivo. Ojalá la gente de Cuernavaca nos acompañe en este espectáculo, la vamos a pasar increíble”.

El espectáculo será el viernes 13 de agosto a las 22:00 horas, los boletos ya están disponibles en La Maraka Salón y a través de la plataforma de Eticket.

Finalmente, el comediante comentó que además de esta gira, actualmente está concentrado en un proyecto para una plataforma digital, además de la colaboración con otros comediantes, planes e los cuales dará detalles más adelante en sus redes sociales.

Conéct@te:

Instagram: @platanitoshow

Facebook: Platanito Show El Original