Verónica Montes te divertirá en "Jefe en pañales 2"

La actriz Verónica Montes está muy contenta con su participación en la película animada Jefe en pañales 2, la cual se estrenó en cines recientemente. En la cinta, Verónica da voz a Tina Templeton, una curiosa y tremenda bebé agente, que pondrá de cabeza a la llamada BabyCorp. Cabe destacar que esta es su segunda participación en doblaje, después de representar a Piernanda en la cinta Trolls 2: World Tour.

"Después de haber hecho 'Trolls 2' me dieron esta oportunidad de darle voz a uno de los personajes principales en esta película tan divertida, y la verdad el personaje está fantástico, me encantó, desde que lo vi dije quiero hacerlo", expresó Verónica Montes.

Asimismo, comentó que Jefe en pañales es una de sus películas favoritas, por lo está encantada de participar en esta segunda parte, aunque implicó un gran desafío en su carrera.

"Es un personaje que tiene un reto actoral muy grande, en un momento está de mandona, al segundo ya se está riendo, después está llorando; tiene unos matices actorales muy buenos, y sin duda, el hecho de estar en esta película que me encanta, es algo increíble, soy fan, la primera me la he visto como seis veces, y esta segunda quedó increíble, incluso hasta más divertida".

Durante su formación profesional, Verónica Montes estudió Doblaje, sin embargo no culminó sus estudios, y fue hasta 15 años después que se le dio la oportunidad de desempeñarse en este ámbito.

"El doblaje llegó a mi vida después de 15 años, yo empecé a estudiar desde que tenía como 15 años de edad y no seguí porque no me veía preparada en ese momento, pero estoy muy emocionada, para este personaje, hubo ocho audiciones y estuvo complicada la cosa, pero espero que le guste al público, eso es lo más importante".

La actriz nos comparte que para una audición de doblaje, no se sabe realmente qué voz van a requerir, por lo que todo se da al momento.

"En cada personaje que interpreto siempre hago un tonito de voz distinto con una previa preparación, pero en el doblaje, llegas al casting y no sabes para qué personaje vas a hacerlo, no sabes el texto, ni nada y ahí te dicen cómo quieren la voz, entonces debes estar preparado para cualquier personaje. En este personaje logramos una voz muy bonita, simpática pero también muy cabroncilla, está muy divertida". Recientemente, Verónica culminó las grabaciones de la telenovela Parientes a la fuerza que se estrenará en próximos meses, proyecto en el que comparte créditos con Chantal Andere, Guy Ecker, Carmen Abud, Bárbara de Regil y Michel Duval, entre otros.

"Estoy triste por terminar, me llevé súper bien con todo el equipo, me encantó trabajar a su lado y los voy a extrañar mucho. Estoy contenta de que es otro proyecto en mi carrera que se ha cumplido, y sobre todo que es uno más de comedia, que está padrísimo, jamás pensé que iba a hacer comedia como dicen es más fácil hacer llorar que reír, y tienen mucha razón".

En este proyecto, podremos ver a Verónica interpretando a Sharpay, una villana que se caracterizará por ser muy divertida

"El personaje de Sharpay es una villana, pero estoy segura que se van a encariñar mucho con ella".

La actriz está muy contenta por haber regresado a los foros y retomar proyectos, pues debido a la pandemia, pasó tiempos difíciles y más de un año sin trabajar.

"Estuve un año y meses sin trabajar y volver al set a grabar ha sido maravilloso, e incluso se me juntaron ambos proyectos, y con mi equipo nos tuvimos que organizar para poder estar en los dos. Estar de nuevo grabando es una bendición, me levanto con más ganas de ir a trabajar, el estar encerrada tanto tiempo da el bajón y gracias a Dios con esos proyectos otra vez volví a ser yo".

Verónica Montes es originaria de Perú y actualmente radica en México, país donde ha conquistado al público con su talento y gran carisma a través de los distintos personajes que ha interpretado.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, con los que día a día interactúa de distintas maneras, pues más que fans, lo considera amigos.

