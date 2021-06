Ambar Lucid estrena EP y debuta en "Elite 4"

La cantante dominicana-mexicana Ambar Lucid ha estado a la vanguardia de la nueva ola de artistas Latinx Indie en Estados Unidos y no tiene planes de frenar. Recientemente presentó su EP "Get lost in the music" que está disponible en plataformas musicales.

El sonido ecléctico y el lirismo dinámico de Ambar continúan llevando a sus oyentes a su propia dimensión y este EP la consolida como una creadora de tendencias en la música pop Latinx y prepara el escenario para futuros lanzamientos.

Además, Ambar celebra su primera aparición en televisión en la aclamada serie de Netflix Élite, mostrando una nueva capacidad de actuación e interpretando dos temas originales, "Fantasmas" y "Questioning My Mind".

El EP llega a raíz de su último sencillo "Get lost in the music", una canción de inspiración retro combinada con un video caleidoscópico que continuó el viaje de música espiritual de Ambar mientras mostraba su orgullo hispano. Inspirándose en la propia pasión de Ambar por la astrología y la lectura de cartas del tarot, el video está plagado de referencias latinas, incluyendo cartas estilo lotería con un gran parecido ella, trajes inspirados en el estilo vaquero y una mujer con maquillaje estilo Día de Muertos. Sin duda este tema, es un himno para dejar ir la negatividad del último año y, bueno, perderse en la música.

Las letras de la joven de 20 años son bilingües, deslizándose sin esfuerzo entre el español e inglés adaptándose a su estado de ánimo o su letra.