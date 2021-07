Obra de teatro revive los éxitos de Mecano

Este 31 de julio se presentará una función virtual de la obra Hoy no me puedo levantar; en entrevista, el actor mexicano Rogelio Suárez, quien interpreta el personaje de Chakas desde hace 15 años, nos cuenta los detalles de esta función y habla sobre la importancia de apoyar el teatro en estos tiempos tan difíciles.

"Será una retransmisión; estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien, gracias a Dios y al público que nos ha apoyado en esta aventura virtual en estos momentos que no podemos volver al teatro", expresó Rogelio Suárez.

Este musical, escrito por Nacho Cano, basado en las canciones del grupo español Mecano, se ha convertido en uno de los más importantes y destacados en México que, desde su estreno en 2006, ha tenido gran éxito.

En aquel año, Rogelio Suárez hizo su debut en teatro en este gran musical, interpretando a Chakas, un joven alocado que vive con intensidad el Madrid de la década de los 80.

"Tengo ya 15 años interpretando a Chakas, a la que siga ya me jubilan por favor (risas); de hecho esta fue la primera obra que yo hice, empecé muy chiquito, tenía 19 años cuando me escogió Nacho Cano para este personaje. Y afortunadamente a la gente le ha gustado mucho, les da mucha risa, se divierten y no lo he dejado de hacer, siempre que montan la obra dicen 'Chakas, ah Rogelio, ya no busquen a nadie más' y en esa parte me siento muy agradecido y contento que valoren de esa manera mi trabajo, pues la verdad es que yo haciendo al Chakas soy muy feliz".

Sin duda, Rogelio ha disfrutado al máximo este personaje, pues aunque es el mismo y la misma historia, siempre busca algún matiz diferente, y celebra las buenas enseñanzas que le ha dejado.

Actualmente, el actor está enfocado en este proyecto, sin embargo, cuenta con una amplia trayectoria en teatro, disciplina artística que le ha dado tanto y que sin duda, valora muchísimo.