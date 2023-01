Mike Bahía enaltece sus raíces con el tema "De qué manera"

El cantante colombiano Mike Bahía cierra el 2022 con el lanzamiento de su reciente sencillo "De qué manera", una canción al ritmo de salsa con su estilo único, con la que rinde homenaje a su ciudad natal Cali, Colombia.

Esta canción tan especial fue escrita y producida por el propio Mike Bahía con el productor y compositor Keityn, nominado al Grammy. A través de su letra, este tema cuenta con la participación del reconocido productor y pianista Oilo. Además, la canción incluye un sample del clásico de los 2000 “Ya no es igual” del grupo colombiano Two Flow.

"Soy originario de Cali y desde hace mucho tiempo quería sacar una canción de salsa porque es la música con la que crecí y que he logrado incorporarla en algunas canciones en vivo durante mis últimas giras de conciertos. Mucha gente piensa que soy de otra ciudad de Colombia, pero vengo de Cali, la capital mundial de la salsa, donde este género se vive y se respira donde quiera que vayas. Y cuando Keityn me envió el primer demo del tema desde el estudio de grabación, me encantó y fui a terminarlo sin pensarlo dos veces", expresó Mike Bahía.

A la par de la canción, Bahía lanzó el video oficial el cual fue filmado e inspirado en la estética salsera de los años 80, y esos lugares donde los fanáticos y bailarines del género iban a bailar y escuchar buena música todas las noches en Cali.

Cabe destacar que el tema "De qué manera” formará parte del tercer álbum de estudio de Mike Bahía, que será lanzado a principios de 2023.

Desde antes del lanzamiento oficial de la canción, a través de redes sociales Mike compartió algunos clips de la canción, con gran aceptación por parte del público.

"Decidimos lanzar la canción como el regalo perfecto para terminar el año bailando, en estas fiestas. Espero que la disfruten y la bailen como nosotros hemos disfrutado haciéndola".

Para el 2023, Mike Bahía continuará con su gira "Amantes Tour: Kai" por diversos países Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

En el 2022, Mike experimentó un éxito espectacular, haciendo historia en Chile y y Perú, gracias al amor y cariño que le brinda su público.

